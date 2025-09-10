Εννέα νεκροί και 118 τραυματίες ο απολογισμός των ισραηλινών επιθέσεων στην Υεμένη

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 118 τραυματίστηκαν σε επιδρομές που εξαπέλυσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εναντίον θέσεων των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και στην περιοχή αλ Τζαούφ, τόνισαν οι σιίτες αντάρτες μέσω του υπουργείου Υγείας. Μεταξύ των στόχων των επιδρομών ήταν το κτίριο που στεγάζει τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.
«Μάρτυρες, τραυματίες και πολλά σπίτια υπέστησαν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση στο Αρχηγείο Ηθικής Καθοδήγησης», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah. Η έκταση των ζημιών δεν ήταν αμέσως ξεκάθαρη. Η Yemen Oil and Gas Corporation ανέφερε ότι ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ιατρικό σταθμό στην οδό αλ-Σιτέν στη Σαναά.
Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών υποδομών των Χούθι, κατά του αρχηγείου προπαγάνδας της σιιτικής οργάνωσης και μιας αποθήκης καυσίμων.
Ομάδες πολιτικής άμυνας εργάζονται για την κατάσβεση των πυρκαγιών που προκλήθηκαν από τους βομβαρδισμούς και την διάσωση επιζώντων από τα ερείπια, πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Al Masirah, που ελέγχεται από τους Χούθι, οι επιδρομές είχαν ως στόχο μια ιατρική εγκατάσταση για τον τομέα της υγείας στη νοτιοδυτική Σαναά και το συγκρότημα της τοπικής κυβέρνησης στην πρωτεύουσα της αλ-Τζαφ, το αλ-Χάζμ.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχιά Σαρί, δήλωσε ότι η ομάδα χρησιμοποίησε πυραύλους εδάφους και αέρος κατά της ισραηλινής εισβολής, αναφέροντας ότι ορισμένα ισραηλινά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πριν προλάβουν να εκτοξεύσουν τα όπλα τους.
«Οι αεροπορικές μας άμυνες κατάφεραν να εκτοξεύσουν έναν αριθμό πυραύλων εδάφους-αέρος, αντιμετωπίζοντας τη σιωνιστική επιθετικότητα εναντίον της χώρας μας», δήλωσε η ομάδα μέσω Telegram. «Ορισμένα μαχητικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν πριν πραγματοποιήσουν την επιθετικότητά τους και το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης αποτράπηκε, χάρη στον Θεό».
