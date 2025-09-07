Οι όροι του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα και το μήνυμα προς την Ευρώπη

Το «παζάρι» του Ιράν για τα πυρηνικά • Τι λέει για την στάση της Ευρώπης • Προειδοποίηση στο Ισραήλ.

Έτοιμο για συμβιβασμό σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα δηλώνει το Ιράν, δια του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Αραγτσί δήλωσε πως το Ιράν θα υπογράψει μια πραγματική και διαρκή συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει αυστηρή παρακολούθηση και περιορισμούς στον εμπλουτισμό ουρανίου, υπό την προϋπόθεση πως θα αποσυρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της χώρας.

Παράλληλα, σε άρθρο του στον Guardian, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αλλάξουν ρότα και να εγκαταλείψουν τα σχεδιά τους για την επιβολή νέων κυρώσεων δια του ΟΗΕ.

«Αν χαθεί αυτή η σύντομη ευκαιρία αλλαγής πορείας, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε πρωτοφανή βαθμό για την περιοχή και πέραν αυτής», απείλησε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

«Αλλάξτε πορεία, είναι προς το συμφέρον σας»

Το Ιράν ελπίζει ακόμη ότι μπορεί να πείσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναβάλουν την επαναφορά των κυρώσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ωφελήσει μόνο τις ΗΠΑ και θα απομονώσει την Ευρώπη.

Ο Αραγτσί είπε ότι έχει σημειώσει πρόοδο σε πρόσφατες συνομιλίες με επιθεωρητές του ΟΗΕ σχετικά με τους όρους επιστροφής τους στα βομβαρδισμένα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν, ένα από τα προαπαιτούμενα της Ευρώπης για την αναβολή των κυρώσεων.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο που θα απαιτεί από το Ιράν να αποχωρήσει από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) εάν επανέλθουν οι κυρώσεις του ΟΗΕ — πράγμα που θα τερματίσει κάθε ανεξάρτητη πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ στα πυρηνικά εργοστάσια της χώρας.

«Από μεσολαβητές, παρατρεχάμενοι των ΗΠΑ»

Στο άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα, ο Αραγτσί επικρίνει τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις – Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο – για την εγκατάλειψη του ρόλου τους ως ουδέτεροι μεσολαβητές ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και την αλλαγή της στάσης του που «διευκολύνει τις υπερβολές των ΗΠΑ».

Υπενθυμίζεται πως ο Αραγτσί συναντήθηκε την Πέμπτη στην Ντόχα με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Υποστηρίζει ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν μεγάλο λάθος αν πιστεύουν ότι με το να «σκληρύνουν» απέναντι στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αρχίσει να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμους παίκτες στη διεθνή σκηνή.

«Η επιστροφή των κυρώσεων του ΟΗΕ θα αποκλείσει τα τρία κράτη από μελλοντικές διπλωματικές διαδικασίες, με σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία και την παγκόσμια θέση της Ευρώπης», γράφει στο άρθρο του.

«Ο Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες δευτερεύοντες παίκτες, και αυτό φαίνεται από τον αποκλεισμό της Ευρώπης από θέματα που είναι κρίσιμα για το μέλλον της – όπως η κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το μήνυμα από την Ουάσινγκτον είναι σαφές: για να αποκτήσει επιρροή η Ευρώπη πρέπει να δείξει ακλόνητη πίστη».

Αιχμές προς το Ισραήλ

Ο Αραγτσί την ίδια στιγμή εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ και προειδοποίησε πως αν επιχειρήσει να δώσει συνέχεια στον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου κατά του Ιράν, θα αναγκαστεί να στραφεί ξανά στις ΗΠΑ για βοήθεια (μια αναφορά στην εξάρτηση του Ισραήλ από την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη).