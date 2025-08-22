Κάλας και ΥΠΕΞ 25 χωρών καταδικάζουν τη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών

Ανάμεσά τους ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. ● Χαρακτηρίζουν το σχέδιο εποικισμού Ε1 απαράδεκτο και παραβιαστικό του διεθνούς δικαίου. ● Επισημαίνουν ότι το σχέδιο θα καταστήσει de facto αδύνατη τη λύση δύο κρατών στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Με κοινή τους δήλωση η Ύπατη Εκπρόσωπος για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφαλείας και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας και οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Κύπρου, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καταδικάζουν την απόφαση του Ισραήλ να προχωρήσει στο σχέδιο Ε1, που θα διχοτομήσει τη Γάζα.

Όπως αναφέρει η κοινή δήλωση «η απόφαση της Ισραηλινής Επιτροπής Ανώτερου Σχεδιασμού να εγκρίνει σχέδια για την κατασκευή οικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Καταδικάζουμε αυτήν την απόφαση και ζητούμε την άμεση αναίρεσή της με τους πιο κατηγορηματικούς όρους.

»Ο Ισραηλινός υπουργός Σμότριτς λέει ότι αυτό το σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη μια λύση δύο κρατών διαιρώντας οποιοδήποτε παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Αυτό δεν αποφέρει κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντίθετα, κινδυνεύει να υπονομεύσει την ασφάλεια και τροφοδοτεί περαιτέρω βία και αστάθεια, απομακρύνοντάς μας από την ειρήνη. Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμα την ευκαιρία να σταματήσει την περαιτέρω εξέλιξη του σχεδίου E1. Τους ενθαρρύνουμε να αποσύρουν επειγόντως αυτό το σχέδιο» αναφέρει η κοινή δήλωση.

Καταλήγει λέγοντας πως «η μονομερής δράση της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύει τη συλλογική μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει την κατασκευή οικισμών σύμφωνα με το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και να άρει τους περιορισμούς της στα οικονομικά της Παλαιστινιακής Αρχής».