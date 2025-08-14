Ο Σμότριτς ενέκρινε τη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ «ξέθαψε» το σχέδιο Ε1 που παρέμενε παγωμένο από το 2021 • Δήλωσε πως θα εγκρίνει 3.000 νέες κατοικίες στη Δυτική Όχθη αποκόβοντάς της από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, χαρακτηρίζοντας τα σχέδιά του ως «σιωνισμό στα καλύτερά του».

Ο σιωνιστής υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς ενέκρινε νύχτα σχέδια για την ανέγερση οικισμού που θα χωρίζει την κατεχόμενη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη, ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, το σχέδιο με όνομα Ε1 παρέμενε παγωμένο από το 2021 και προορίζεται για τη διχοτόμηση της Δυτικής Όχθης. Σύμφωνα με αυτό, ο Σμότριτς έδωσε το πράσινο φως για ανέγερση χιλιάδων κατοικιών στην κατεχόμενη περιοχή, η οποία συνδέει την Ιερουσαλήμ με τον υπάρχοντα παράνομο ισραηλινό οικισμό Μαάλε Αντουμίμ, που βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα ανατολικά.

Σε ανακοίνωση με τίτλο «Θάβοντας την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους», εκπρόσωπος του Σμότριτς δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη Τύπου εντός της ημέρας σχετικά με το σχέδιο κατασκευής 3.401 κατοικιών για ισραηλινούς εποίκους ανάμεσα σε υπάρχοντες οικισμούς στην Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του, «η έγκριση των σχεδίων κατασκευής στην E1 θάβει την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους και συνεχίζει τα πολλά βήματα που κάνουμε στην περιοχή ως μέρος του σχεδίου de facto κυριαρχίας που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε με την ίδρυση της κυβέρνησης».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε το εγχείρημα ως «τον υπέρτατο Σιωνισμό» και τόνισε πως «μετά από δεκαετίες διεθνούς πίεσης και παγώματος, συνδέουμε το Μαάλε Αντουμίμ με την Ιερουσαλήμ».

Η επέκταση αυτή αναμένεται να διαιρέσει τη Δυτική Όχθη σε βόρειο και νότιο τμήμα, ουσιαστικά αποτρέποντας τη δημιουργία ενός ενιαίου, παλαιστινιακού κράτους που να συμπεριλαμβάνει την Ανατολική Ιερουσαλήμ και άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βηθλεέμ και η Ραμάλα.

Η οργάνωση Peace Now που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στην Δυτική Οχθη ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την ανέγερση 3.300 κατοικιών στο Μααλέ Αντουμίν.

«Το E1 είναι φονικό για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών. Στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί προς τα εκεί ολοταχώς», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της Peace Now.

Η οργάνωση διευκρινίζει ότι υπάρχουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν πριν από την έναρξη των εργασιών, όπως η έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Σχεδιασμού. Αν το σχέδιο εγκριθεί οριστικά, οι εργασίες για τα έργα υποδομής μπορούν να ξεκινήσουν σε λίγους μήνες και η ανέγερση των κατοικιών σε έναν χρόνο.

Σημειώνεται πως ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει εγκριθεί από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.