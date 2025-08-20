Το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο διχοτόμησης της Δυτικής Όχθης

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, το Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως στο σχέδιο που παρέμενε παγωμένο από το 2012.

Κλείνοντας τα αυτιά του στις ηχηρές διεθνείς φωνές και χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν (εκτός ίσως από τις συμμαχικές ΗΠΑ), το Ισραήλ, συνεχίζει ακάθεκτο τα σχέδιά του για ολοκληρωτική αλλαγή του χάρτη της περιοχής.

Έτσι, μετά τη δρομολόγηση του καταστροφικού σχεδίου Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας (εν μέσω της γενοκτονίας που ήδη λαμβάνει χώρα στον παλαιστινιακό θύλακα, το Ισραήλ ενέκρινε σήμερα (και) το επίμαχο μεγάλο εποικιστικό σχέδιο στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, που αφορά σε οικοδόμηση 3.400 κατοικιών: ένα σχέδιο που θα οδηγήσει στη διχοτόμηση των παλαιστινιακών εδαφών, καταργώντας οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια και ενταφιάζοντας την ιδέα του παλαιστινιακού κράτους.

«Σας ανακοινώνω μετά χαράς ότι εδώ και μόλις μισή ώρα η πολιτική ηγεσία ενέκρινε το σχέδιο για την οικοδόμηση της συνοικίας E1», ανακοίνωσε ο Γκι Γιφράχ, δήμαρχος του γειτονικού εβραϊκού οικισμού του Μααλέ Αντουμίμ. Το σχέδιο Ε1 παρέμενε παγωμένο από το 2012 και προορίζεται να διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη. Την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και πρωτεργάτης του εποικισμού, προκαλώντας τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ που κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να το εγκαταλείψει.

Το Ισραήλ είχε παγώσει τα σχέδια ανέγερσης λόγω των διαφωνιών των Ηνωμένων Πολιτειών, των ευρωπαϊκών χωρών και άλλων δυνάμεων, που θεώρησαν το σχέδιο απειλή για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.

Το σχέδιο E1 θα συνδέσει τον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίμ με την Ανατολική Ιερουσαλήμ, αποκόπτοντας την πόλη που προορίζεται από τους Παλαιστίνιους για πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους από την υπόλοιπη Δυτική Όχθη.

Σημειώνεται ότι οι εβραϊκοί οικισμοί στην Δυτική Όχθη και η στρατιωτική κατοχή από το Ισραήλ θεωρούνται παράνομοι από την διεθνή κοινότητα.

Έντονες αντιδράσεις

Η οργάνωση Peace Now που παρακολουθεί την εποικιστική δραστηριότητα στην Δυτική Οχθη είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα ότι το υπουργείο Στέγασης ενέκρινε την ανέγερση 3.300 κατοικιών στο Μααλέ Αντουμίμ. «Το E1 είναι μοιραίο για το Ισραήλ και για κάθε πιθανότητα επίτευξης της λύσης των δύο κρατών. Στεκόμαστε στο χείλος της αβύσσου και η κυβέρνηση μας οδηγεί προς τα εκεί ολοταχώς», καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της Peace Now.

Η Βρετανία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν τον Ιούνιο κυρώσεις κατά του Σμότριτς και του επίσης ακροδεξιού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, κατηγορώντας τους ότι υποκινούν συστηματικά τη βία των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες δυτικές χώρες καλούν το Ισραήλ να σταματήσει την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην Δυτική Οχθη. Παρά ταύτα, τους τελευταίους 22 μήνες, και καθώς μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ στην Γάζα, οι έποικοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ οι εβραϊκοί οικισμοί επεκτείνονται αδιάκοπα.

Όσο για την Παλαιστινιακή Αρχή, κατήγγειλε ότι η έγκριση του σχεδίου «διασπά την ενότητα» του παλαιστινιακού εδάφους, καθιστώντας το «πραγματική φυλακή». Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής «καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο» την ισραηλινή απόφαση για την υλοποίηση αυτού του έργου , το οποίο «υπονομεύει τις προοπτικές για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών κατακερματίζοντας τη γεωγραφική και δημογραφική ενότητα του παλαιστινιακού κράτους».

«Αυτό εδραιώνει τη διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σε ζώνες και καντόνια απομονωμένα, γεωγραφικά αποσυνδεδεμένα που να μοιάζουν με πραγματικές φυλακές όπου οι μετακινήσεις μεταξύ αυτών είναι δυνατές μόνο μέσω των σημείων ελέγχου της κατοχής, εν μέσω της τρομοκρατίας των ενόπλων πολιτοφυλακών εποίκων που είναι διάσπαρτες σε όλη τη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.