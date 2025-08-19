Μακρόν προς Νετανιάχου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι αντισημιτισμός

Η γαλλική προεδρία απέρριψε σήμερα, χαρακτηρίζοντας «λανθασμένη» και «απαράδεκτη», την κατηγορία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η πρόθεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τρέφει τον αντισημιτισμό.
Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.
«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας