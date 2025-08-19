Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.9° 24.9°
2 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 24.4°
2 BF
71%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.0°
2 BF
72%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
73%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
61%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
68%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
63%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.2°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.7°
2 BF
49%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
50%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
23.7° 23.7°
0 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
83%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
57%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
28°C
27.7° 27.7°
1 BF
54%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.7°
4 BF
72%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 25.8°
0 BF
41%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
23°C
23.3° 19.3°
2 BF
76%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
24°C
24.2° 24.2°
2 BF
83%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
2 BF
74%
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
macron
AP Photo/Thomas Padilla, Pool

Μακρόν προς Νετανιάχου: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν είναι αντισημιτισμός

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Η γαλλική προεδρία απορρίπτει του ισχυρισμούς του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπεμιαμίν Νετανιάχου, ότι η επιθυμία Μακρόν να αναγνωρίσει τη Παλαιστίνη «τρέφει τον αντισημιτισμό».

Η γαλλική προεδρία απέρριψε σήμερα, χαρακτηρίζοντας «λανθασμένη» και «απαράδεκτη», την κατηγορία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η πρόθεση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τρέφει τον αντισημιτισμό.

Η επιστολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού προς τον Μακρόν «δεν θα μείνει αναπάντητη» ανέφερε το Μέγαρο των Ηλυσίων. «Η Δημοκρατία προστατεύει και θα προστατεύει πάντα τους συμπατριώτες μας εβραϊκού θρησκεύματος», πρόσθεσε.

«Η εποχή μας απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι γενικεύσεις και χειραγώγηση», πρόσθεσε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

TAGS
