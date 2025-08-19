Το Ισραήλ «απαντά» με λουτρό αίματος στο «ναι» της Χαμάς για εκεχειρία

Πάνω από 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις, λίγες ώρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε την τελευταία πρόταση εκεχειρίας, όπως δήλωσε σε μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου.
Παρόλο που οι διαδικασίες για ένα πιθανό τέλος του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη, το συνεχόμενο λουτρό αίματος και οι δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, βάζουν όρια.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε καταυλισμούς εκτοπισμένων Παλαιστίνιων στη Χαν Γιουνίς και στη Ντέιρ ελ Μπαλάχ. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε πως δέκα άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών- σκοτώθηκαν κοντά στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ.
Ανέφερε επίσης ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν να λάβουν βοήθεια κοντά στη Μπέιτ Λαχίγια στη βόρεια Γάζα, ενώ 53 τραυματίστηκαν εκεί.
Τη Δευτέρα, η Χαμάς δήλωσε ότι συμφώνησε με την πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος για την επίτευξη 60ήμερης εκεχειρίας στη Γάζα. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας.
Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό πίεση λόγω των σχεδίων της κυβέρνησης Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας, και ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επέμεινε ότι «ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί».
Τι γνωρίζουμε ως τώρα για την πρόταση εκεχειρίας
Όπως μεταδίδει το Al Jazeera:
- Η πρόταση προβλέπει διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων για 60 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ισραηλινές δυνάμεις θα μετεγκατασταθούν για να επιστρέψουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.
- Κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός, θα γίνει ανταλλαγή των 50 Ισραηλινών ομήρων που έχουν απομείνει με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.
- Σε πρώτη φάση θα απελευθερωθούν 10 Ισραηλινοί όμηροι και θα παραδοθούν ορισμένες σοροί. Οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν σε δεύτερη φάση ενώ θα ακολουθήσουν και νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει και διεθνείς εγγυήσεις.
- Το σχέδιο «σημαδεύει την αρχή της πορείας προς μια ολοκληρωμένη λύση», λέει πηγή που επικαλείται το Al Jazeera.
- Η αντίδραση κορυφαίων Ισραηλινών αξιωματούχων μέχρι στιγμής δεν ήταν και τόσο δεκτική. Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι η προθυμία της Χαμάς να διαπραγματευτεί πηγάζει από τον φόβο της σχεδιαζόμενης εισβολής του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.
- Εν τω μεταξύ, οι ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους, με τον Σμότριτς να επιμένει ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να «δώσει στον εχθρό σανίδα σωτηρίας».
