Το Ισραήλ «απαντά» με λουτρό αίματος στο «ναι» της Χαμάς για εκεχειρία

Τουλάχιστον 21 Παλαιστίνιοι νεκροί τη νύχτα, ανάμεσά τους δύο παιδιά • Τι γνωρίζουμε για τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός • Αβέβαιη η θέση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Πάνω από 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα από ισραηλινές επιθέσεις, λίγες ώρες αφότου η Χαμάς ενέκρινε την τελευταία πρόταση εκεχειρίας, όπως δήλωσε σε μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου.

Παρόλο που οι διαδικασίες για ένα πιθανό τέλος του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη, το συνεχόμενο λουτρό αίματος και οι δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, βάζουν όρια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε καταυλισμούς εκτοπισμένων Παλαιστίνιων στη Χαν Γιουνίς και στη Ντέιρ ελ Μπαλάχ. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa μετέδωσε πως δέκα άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών- σκοτώθηκαν κοντά στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ.

Ανέφερε επίσης ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ περίμεναν να λάβουν βοήθεια κοντά στη Μπέιτ Λαχίγια στη βόρεια Γάζα, ενώ 53 τραυματίστηκαν εκεί.

Τη Δευτέρα, η Χαμάς δήλωσε ότι συμφώνησε με την πρόταση που υπέβαλαν οι μεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος για την επίτευξη 60ήμερης εκεχειρίας στη Γάζα. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας.

Κορυφαίοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Χαμάς βρίσκεται υπό πίεση λόγω των σχεδίων της κυβέρνησης Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας, και ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ επέμεινε ότι «ο πόλεμος πρέπει να συνεχιστεί».

Τι γνωρίζουμε ως τώρα για την πρόταση εκεχειρίας

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera: