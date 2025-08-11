Έξι οι νεκροί δημοσιογράφοι από το ισραηλινό πλήγμα - Διεθνής κατακραυγή

«Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ Χαλντί υπέκυψε στα τραύματά του» • Στο ίδιο ισραηλινό χτύπημα σκοτώθηκε ο δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα Ανάς αλ-Σαρίφ, ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα

Ένας ακόμη παλαιστίνιος δημοσιογράφος υπέκυψε στα τραύματα που είχε υποστεί από το φονικό πλήγμα που πραγματοποίησε, χθες το βράδυ, το Ισραήλ σε σκηνή που χρησιμοποιούσε ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ Αλ Τζαζίρα στην πόλη της Γάζας, αυξάνοντας τον απολογισμό σε έξι νεκρούς, ανακοίνωσαν σήμερα η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας και ένας νοσοκομειακός αξιωματούχος.

«Ο φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Αλ-Χαλντί υπέκυψε στα τραύματά του (...). Αυτό αυξάνει σε έξι τα θύματα αυτού του πλήγματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της λωρίδας της Γάζας Μαχμούντ Μπασάλ. Ο Μοχάμεντ αλ-Χαλντί ήταν ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφος που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ-Σίφα -κοντά στο οποίο είχε στηθεί η σκηνή- Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια επιβεβαίωσε το θάνατο του αλ-Χαλντί, που επήλθε σήμερα το πρωί «συνεπεία των τραυμάτων του».

►Μεταξύ των θυμάτων του πλήγματος ήταν ο πολύ γνωστός στη Γάζα δημοσιογράφος του Αλ-Τζαζίρα Ανάς αλ-Σαρίφ, 28 ετών, τον οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο, χαρακτηρίζοντάς τον «νεαρό τρομοκράτη που παρίστανε τον δημοσιογράφο». Οι άλλοι νεκροί είναι ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα «με σφοδρότητα και οργή την δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός ενός δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η μκο σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαιτώντας «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».

Το Al Jazeera, δίκτυο που εδρεύει στο Κατάρ, ανακοίνωσε χθες τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων του σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών, ο Ανάς Αλ Σαρίφ, 28 ετών, γνωστός δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό κοινό, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι στοχοποίησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

Οι άλλοι νεκροί είναι ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα. Τα ονόματά τους έρχονται να προστεθούν στη λίστα των σχεδόν 200 δημοσιογράφων, σύμφωνα με τους RSF.

Σύμφωνα με τους RSF, «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συνεδριάσει επειγόντως επί τη βάση του ψηφίσματος 2222 του 2015 για την προστασία των δημοσιογράφων σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης», προκειμένου να αποφευχθούν «τέτοιες εξωδικαστικές δολοφονίες επαγγελματιών του Τύπου».

Η ΜΚΟ σημείωσε ότι έχει καταθέσει «τέσσερις προσφυγές» κατά του ισραηλινού στρατού στο «Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά των δημοσιογράφων στη Γάζα». Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στοχοποίησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

«Ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

Η οργάνωση RSF ανταπάντησε ότι οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν «χωρίς αποδείξεις», κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι «αναπαρήγαγε μια γνωστή και αποδεδειγμένη μέθοδο, κυρίως κατά δημοσιογράφων του Al Jazeera».

«Στις 31 Ιουλίου 2024, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τους δημοσιογράφους Ισμαΐλ αλ Γουλ και Ράμι αλ Ρέφι σε στοχευμένο πλήγμα για το οποίο αναλήφθηκε η ευθύνη, κατηγορώντας τον πρώτο ότι ήταν τρομοκράτης», σύμφωνα με την οργάνωση.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων» την περασμένη νύκτα στη λωρίδα της Γάζας, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του X.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».