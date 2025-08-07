Έκθεση-φωτιά από Γιατρούς Χωρίς Σύνορα - Τόποι οργανωμένων δολοφονιών τα κέντρα του GHF

«Κλείστε τώρα το GHF» διαμηνύει η οργάνωση και παρουσιάζει ανατριχιαστικά στοιχεία.

Αν κάποιοι μπορούν να μιλήσουν εμπεριστατωμένα για την κατάσταση στα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα που έχει φτάσει στο απροχώρητο, είναι σίγουρα οι μάρτυρες των γεγονότων - των αμέτρητων τραυματισμών και των άλλων τόσων θανάτων, τη στιγμή που οι Παλαιστίνιοι, προσπαθώντας να επιβιώσουν στη Γάζα, περιμένουν για να λάβουν λίγη τροφή και νερό.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières)» ζήτησε το άμεσο κλείσιμο του Gaza Humanitarian Foundation (GHF), της αμερικανο-ισραηλινής υποστηριζόμενης ανθρωπιστικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη Γάζα, περιγράφοντας τα σημεία διανομής τροφίμων του GHF ως τόπους «οργανωμένων δολοφονιών και απανθρωποποίησης».

Σε ανάρτησή τους την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ίδιοι έγραψαν ότι έχουν δει «σπάνια τέτοια επίπεδα συστηματικής βίας κατά άοπλων πολιτών στα 54 χρόνια λειτουργίας των Γιατρών χωρίς Σύνορα» και πως η διανομή τροφίμων του GHF στη Γάζα έχουν μετατραπεί σε τόπους «οργανωμένων δολοφονιών και απανθρωποποίησης», όχι ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σε νέα έκθεση, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα ανέλυσαν ιατρικά δεδομένα, μαρτυρίες ασθενών και καταθέσεις από πρωτογενείς ιατρικές μαρτυρίες σε δύο κλινικές της στη Γάζα και διαπίστωσε ότι τα στοιχεία «δείχνουν στοχευμένη και αδιάκριτη βία από ισραηλινές δυνάμεις και ιδιώτες Αμερικανούς εργολάβους» σε σημεία διανομής τροφίμων του GHF.

Σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ 7 Ιουνίου και 24 Ιουλίου 2025, καταγράφηκαν 1.380 τραυματισμοί, εκ των οποίων 28 θανάσιμοι, στις κλινικές της MSF στην αλ-Μαουάσι και στην αλ-Ατάρ, στη νότια Γάζα, κοντά σε σημεία διανομής του GHF.

Η έκθεση αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, πως «Κατά τη διάρκεια αυτών των επτά εβδομάδων, οι ομάδες περιέθαλψαν 71 παιδιά με τραύματα από σφαίρες, εκ των οποίων τα 25 ήταν κάτω των 15 ετών. Μπροστά στην απουσία εναλλακτικών για την εύρεση τροφής, οι οικογένειες που λιμοκτονούν στέλνουν συχνά έφηβους σε αυτό το θανατηφόρο περιβάλλον, καθώς είναι συχνά τα μόνα αρσενικά μέλη της οικογένειας που έχουν τη σωματική ικανότητα να κάνουν το ταξίδι».

Οι ασθενείς περιλαμβάνουν επίσης ένα 12χρονο αγόρι που δέχτηκε σφαίρα που διαπέρασε όλη την κοιλιά του και πέντε κορίτσια, ένα εκ των οποίων ήταν μόλις οκτώ ετών και υπέστη τραύμα από σφαίρα στο στήθος.

Δηλώσεις της Ρακέλ Αγιόρα, γενικής διευθύντριας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

«Παιδιά πυροβολημένα στο στήθος ενώ προσπαθούν να πάρουν φαγητό. Άνθρωποι ποδοπατημένοι ή πεθαμένοι από ασφυξία σε ποδοπατήματα. Ολόκληρα πλήθη που δέχονται πυρά σε σημεία διανομής».

«Στα σχεδόν 54 χρόνια λειτουργίας της MSF, σπάνια έχουμε δει τέτοια επίπεδα συστηματικής βίας κατά άοπλων αμάχων».

«Τα σημεία διανομής του GHF που παριστάνουν την «ανθρωπιστική βοήθεια», έχουν μετατραπεί σε εργαστήριο αγριότητας. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα».

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα απαιτούν άμεση διάλυση του προγράμματος του GHF, την αποκατάσταση του μηχανισμού διανομής βοήθειας υπό τον συντονισμό του ΟΗΕ, και καλεί τις κυβερνήσεις, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και τους ιδιώτες χρηματοδότες, να αναστείλουν κάθε οικονομική και πολιτική στήριξη προς το GHF.