Το -καθόλου φιλειρηνικό- προφίλ της Μαρίας Κορίνας Ματσάδο που πήρε το Νόμπελ

Την παρομοιάζουν με την Μάργκαρετ Θάτσερ και τον Ρόναλντ Ρήγκαν • Μιλά για τη μείωση του κράτους και των επιδομάτων • Ζητά την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εταιρείας Petróleos de Venezuela (PDVSA) και την ιδιωτικοποίηση όλων των εταιρειών που κρατικοποιήθηκαν από τον Τσάβες • Για χρόνια υποστήριζε το βίαιο, πραξικοπηματικό τέλος του τσαβισμού

Γεωπολιτικές προεκτάσεις λαμβάνει το νόμπελ Ειρήνης και η επιλογή να απονεμηθεί στην ηγέτιδα της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τη χρονική συγκυρία μάλιστα που οι ΗΠΑ απειλούν με στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Η γνωστή ακροδεξιά προσωπικότητα που τιμήθηκε δεν είναι νεοφερμένη, αλλά γνωστή για τις πολιτικές της θέσεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Υποστηρίζει τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μείωση του ρόλου του κράτους στην οικονομία.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θεωρείται εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής πτέρυγας της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, ο Τσάβες την ονόμασε κάποτε «η μικρή αστή της καλής οικογενείας» και ορισμένοι την αποκαλούν «η σιδηρά κυρία» παρομοιάζοντας την με τον Μάργκαρετ Θάτσερ. Αρκετοί στη Βενεζουέλα θεωρούν πως είναι προετοιμάζεται για τη διεκδίκηση της προεδρίας, εκπροσωπώντας πολιτικά την σκληρή δεξιά και ακροδεξία. Το νόμπελ «φουντώνει» τα σενάρια για αυτό το ενδεχόμενο.

Η Ματσάδο προσδιορίζει τον εαυτό της και το κόμμα της, Vente Venezuela, ως «φιλελεύθερο» ή «νεοφιλελεύθερο» σε πολιτικό, οικονομικό και προγραμματικό επίπεδο.

Στον προγραμματικό ρόλο της μιλά για τη μείωση του ρόλου του κράτους ως παρόχου δημόσιων πολιτικών, την προώθηση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων και την ενίσχυση της ελεύθερης αγοράς για τη δημιουργία πλούτου και την παραγωγή θέσεων εργασίας. Η οπτική της για τη διακυβέρνηση θυμίζει πολύ τη Μάργκαρετ Θάτσερ, τον Ρόναλντ Ρήγκαν ή στη Λατινική Αμερική τον Σεμπαστιάν Πινιέρα.

«Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε το θάρρος να υπερασπίζεται τις αξίες της όλη της τη ζωή ενάντια σε όσους την αντιτάσσονταν», έγραψε η ίδια στο Twitter το 2013.

«Αν το να υποστηρίζεις ότι η εξάλειψη της φτώχειας είναι ευθύνη ολόκληρης της κοινωνίας είναι μια ιδέα της αριστεράς, τότε είμαι αριστερή. Αν το να πιστεύεις στην προσωπική ελευθερία, στην επένδυση, στην παραγωγικότητα είναι θέμα της δεξιάς, τότε είμαι δεξιά», δήλωσε το 2012 αποφεύγοντας να τοποθετηθεί ιδεολογικά.

Είναι 55χρονη βιομηχανική μηχανικός, διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών που έχουν μεγαλώσει μακριά από τη χώρα. Η φιγούρα της συγκεντρώνει υποστήριξη από την ανώτερη τάξη στην οποία ανήκει πάντα η οικογένειά της.

Έχει προτείνει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εταιρείας Petróleos de Venezuela (PDVSA) και την ιδιωτικοποίηση όλων των εταιρειών που κρατικοποιήθηκαν από την κυβέρνηση Τσάβες, μεταξύ των οποίων και η Siderúrgica Venezolana, η εταιρεία της οποίας ο πατέρας της (που πέθανε φέτος) ήταν πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής.

Βαθιά αντικομμουνιστικός ο λόγος της, προτείνει τη μείωση της κοινωνικής πρόνοιας και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς επιδόματα και βοήθεια στις ευάλωτες ομάδες. .

Οι επιθέσεις της κατά του τσαβισμού είναι το σήμα κατατεθέν της από την εποχή του Τσάβες, ενώ η εχθρότητα που επιδεικνύει προς όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, την έχουν μετατρέψει σε μια μοναχική προσωπικότητα που τώρα διακηρύσσει την... πρόθεσή της να... ενώσει μια διχασμένη χώρα - επί της ουσίας να ενώσει την αντιπολίτευση ενάντια στην εκλεγμένη κυβέρνηση Μαδούρο.

Η Ματσάδο πάντα αρνιόταν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση και δεν συμμετείχε σε πολλές εκλογικές διαδικασίες, θεωρώντας ότι η παρουσία της εκεί θα ήταν ένας τρόπος νομιμοποίησης του τσαβισμού - τον οποίο απεχθάνεται.

Ήταν επικριτική απέναντι στην αμερικανική τοποθέτηση του Χουάν Γκουαϊδό και σφοδρή εναντίον του μετριοπαθούς τμήματος της αντιπολίτευσης, το οποίο κατηγορούσε ότι εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Μαδούρο. Για χρόνια υποστήριζε ένα βίαιο, πραξικοπηματικό τέλος του τσαβισμού, με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Οι εκλογές του 2024

Κεντρικός ήταν ο ρόλος της Ματσάδο το καλοκαίρι του 2024, όταν ο Νικολάς Μαδούρο είχε κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Τότε η πρώην βουλεύτρια και πραγματική ηγέτιδα της αντιπολίτευσης είχε προλειάνει το έδαφος με έωλες καταγγελίες πως θα υπάρξει νοθεία στις εκλογές. Στη συνέχεια έσπευσε να ανακοινώσει ως νικητή τον Εντμούντο Γκονσάλες, υποψήφιο του PUD, υποστηρίζοντας ότι είχε στα χέρια της πρακτικά που του έδιναν συντριπτική νίκη.

Τότε είχε αναρτήσει περίπου 24.000 πρακτικά , χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης, τα οποία φέρονται να κατέγραφαν νίκη του Γκονσάλες με 67,2% έναντι ενός 30,4% του Μαδούρο.

Η Ματσάδο μαζί με τον Γκονσάλες είχαν κάνει και κοινή δήλωση καλώντας τον στρατό να παρέμβει για να «συνοδεύσει τον λαό» προκειμένου να πέσει ο Μαδούρο.