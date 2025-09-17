«Βράζουν» οι πολίτες του Εκουαδόρ

Η κυβέρνηση της χώρας κατήργησε την επιδότηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης • Έκρηξη οργής από τους πολίτες • Κατέβηκε στους δρόμους ο στρατός.

Την αναπόφευκτη οργή των πολιτών του Ισημερινού προκάλεσε η κυβερνητική απόφαση να καταργήσει την επιδότηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της χώρας να ξεχυθούν στους δρόμους πραγματοποιώντας τεράστιες διαδηλώσεις και αποκλείωντας δρόμους.

Εξαιτίας των μεγάλων κινητοποιήσεων, ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, κήρυξε χθες Τρίτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επτά από τις 24 επαρχίες της χώρας των Άνδεων.

🇪🇨 MILITARIZACIÓN TOTAL en Ecuador | El régimen de Noboa declara el estado de excepción en siete provincias de Ecuador por las protestas contra el incremento del precio del diésel. La Policía y las Fuerzas Armadas están disparando a la población.pic.twitter.com/i4wSXxO7DK — El Necio (@ElNecio_Cuba) September 16, 2025

Δυο προκάτοχοί του, ο Λενίν Μορένο (2017-2021) κι ο Γκιγιέρμο Λάσο (2021-2023), δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο μέτρο, που είχε πυροδοτήσει επί των θητειών τους διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια σε κινητοποιήσεις υπό την ηγεσία της κυριότερης συλλογικότητας φυλών αυτοχθόνων στη χώρα, της CONAIE.

Την περίοδο από το 1997 ως το 2025, η CONAIE πρωταγωνίστησε σε εξεγέρσεις που οδήγησαν στην πτώση τριών προέδρων.

Μετά την υπογραφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος την Παρασκευή, η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε από τα 1,80 στα 2,80 δολάρια το γαλόνι (τα 3,8 λίτρα).

Τη Δευτέρα, οδηγοί φορτηγών απέκλεισαν οδικούς άξονες, που άνοιξαν μερικές ώρες αργότερα με επέμβαση της αστυνομίας. Μέχρι τώρα, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Χθες Τρίτη η κυκλοφορία στη Βόρεια Παναμερικανική οδό, στην είσοδο στην πρωτεύουσα Κίτο, αποκλείστηκε με βράχους και βουναλάκια χώματος.

Ο πρόεδρος Νομπόα αποφάσισε έτσι να «κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις επαρχίες Κάρτσι, Ιμπαβούρα, Πιτσίντσα, Ασουάι, Μπολίβαρ, Κοτοπάξι και Σάντο Ντομίνγκο, εξαιτίας της σοβαρής εσωτερικής αναταραχής», σύμφωνα με διάταγμά του που υπογράφτηκε χθες και προβλέπει πως το μέτρο θα έχει διάρκεια 60 ημερών.

Η κυβέρνησή του τονίζει πως οι αποκλεισμοί δρόμων έχουν «προκαλέσει επιπλοκές στις αλυσίδες εφοδιασμού με τρόφιμα» και πλήττουν «την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οδηγώντας σε παράλυση διάφορους τομείς και πλήττοντας την οικονομία».

Το μέτρο αναστέλλει την ελευθερία της συνάθροισης στις επτά επαρχίες και επιτρέπει στις δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού να «εμποδίζουν και να διαλύουν συγκεντρώσεις σε δημόσιους χώρους όπου εντοπίζονται απειλές για την ασφάλεια των πολιτών».

Ο Μάρλον Βάργκας, ο πρόεδρος της CONAIE, απαίτησε χθες την ακύρωση του διατάγματος με το οποίο καταργήθηκε η επιδότηση της τιμής του ντίζελ, τονίζοντας πως «πλήττει ήδη τους φτωχότερους τομείς, τον λαό του Ισημερινού».

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης πάντως δεν εμπόδισε να γίνει ογκώδης διαδήλωση, προγραμματισμένη εδώ και αρκετό καιρό, στην Κουένκα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ασουάι (νότια), εναντίον της λειτουργίας μεταλλείου χρυσού της καναδικής εταιρείας Dundee Precious Metals.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «Νομπόα κι ορυχεία, η ίδια βρόμα και δυσωδία!», οι διαδηλωτές, 80.000 ως 100.000 πολίτες σύμφωνα με τον δήμαρχο Κριστιάν Σαμόρα, αξίωσαν να προστατευτεί το πάραμο (σ.σ. το οικοσύστημα στις πλαγιές των Άνδεων) στην Κιμσακότσα, από το οποίο εφοδιάζεται με νερό η Κουένκα.

«Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τόσο κόσμο στον δρόμο. Οι πάντες έχουν καταλάβει (...) πως αν μολυνθεί το νερό, δεν θα έχουμε τίποτα να πιούμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερνάν Μπράβο, 73χρονος συνταξιούχος.

Η Κουένκα «έστειλε μήνυμα στον κόσμο όλο πως πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση», αλλιώς «θα ξημερώσει μια μέρα που ένα γραμμάριο χρυσού κι ένα βαρέλι πετρελαίου θα κοστίζουν λιγότερο από ένα λίτρο νερού», τόνισε ο δήμαρχος.