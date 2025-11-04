Συναγερμός στις Βρυξέλλες για την παρουσία drone - Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε απόψε, καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

BREAKING: Brussels Airport has been closed tonight after reported drone sightings in the area.https://t.co/vusu7V7qAG



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/O1XTwKevTq — Sky News (@SkyNews) November 4, 2025

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ. Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

🚨 BREAKING: At this moment, flights to 🇧🇪Brussels airport and are delaying their landing and possibly diverting. The reason is unclear but the behavior reflects that which has been observed recently caused by drone-related incidents at airports in Europe. pic.twitter.com/e0IzV3mU1k — OSINTGlobal (@KJ_X23) November 4, 2025

Υπενθυμίζεται πως μόλις τρεις μέρες πριν σημειώθηκε ένα αντίστοιχο περιστατικό στο Βερολίνο, με το αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας να κλείνει για δύο ώρες.