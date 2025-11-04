Αθήνα, 19°C
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Brussels_1020
Ap Photo

Συναγερμός στις Βρυξέλλες για την παρουσία drone - Έκλεισε το διεθνές αεροδρόμιο

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Εκτροπές αεροπορικών δρομολογίων και αναστάτωση στις βέλγικες αρχές.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε απόψε, καθώς θεάθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετά στην περιοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Η υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας Skeyes επιβεβαίωσε ότι «για λόγους ασφαλείας» διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Ζάβεντεμ. Πολλά αεροσκάφη που κατευθύνονταν στις Βρυξέλλες αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία και οδηγήθηκαν στο αεροδρόμιο της Λιέγης.

Υπενθυμίζεται πως μόλις τρεις μέρες πριν σημειώθηκε ένα αντίστοιχο περιστατικό στο Βερολίνο, με το αεροδρόμιο της γερμανικής πρωτεύουσας να κλείνει για δύο ώρες. 

