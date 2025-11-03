Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
Italy_1020
Ap Photo

Τέσσερις εργάτες τραυματίες από μερική κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων» [βίντεο]

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια.

Μερική - και σε δύο φάσεις - κατάρρευση σημειώθηκε πριν από λίγο στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο.

Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίσθηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο.

Ap Photo
Ap Photo

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια.

Ap Photo

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

