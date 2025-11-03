Τέσσερις εργάτες τραυματίες από μερική κατάρρευση του «Πύργου των Κόμηδων» [βίντεο]

Ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια.

Μερική - και σε δύο φάσεις - κατάρρευση σημειώθηκε πριν από λίγο στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο.

🚨Breaking news – Rome, Italy 🇮🇹



A part of the “Tower of Conti” at the Imperial Forums, whose construction began in the 1200s, has collapsed



Four workers were rescued, while another is trapped under the rubble



Από την πρώτη κατάρρευση, γύρω στις 12 το μεσημέρι ώρα Ιταλίας, τραυματίσθηκαν τέσσερις εργάτες, οι οποίοι πραγματοποιούσαν έργα συντήρησης στο κτήριο.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια.

Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.