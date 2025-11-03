Απεργία πείνας από μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας»

«Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου, ποιος σκότωσε 16 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό», είπε

Από το μεσημέρι της Κυριακής μπροστά από στη Βουλή των Σέρβων στο Βελιγράδι η Ντίανα Χρκα, μητέρα ενός εκ των θυμάτων της πολύνεκρης κατάρρευσης τσιμεντένιας στέγης σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Νόβι Σαντ, ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του 27χρονου γιου της Στέφαν και των υπολοίπων 15 θυμάτων.

Την απόφασή της ανακοίνωσε το Σάββατο, κατά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε ανήμερα της θλιβερής επετείου. «Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου, ποιος σκότωσε 16 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό», είπε η Ντίανα Χρκα ανακοινώνοντας την έναρξη απεργίας πείνας.

«Αν θέλετε να με σκοτώσετε, σκοτώστε με, αλλά δεν θα μετακινηθώ από εδώ. Αν μου συμβεί κάτι, ξέρετε τι θα συμβεί», είπε η μητέρα στους αστυνομικούς, οι οποίοι θέλησαν να την απομακρύνουν από το σημείο και προκάλεσαν την οργή του πλήθους. Στην Σερβία δεν υπάρχει κάποια ειδική νομοθεσία που να της απαγορεύει την πραγματοποίηση τέτοιας διαμαρτυρίας σε αυτό το σημείο του Βελιγραδίου.

AP PHOTO

Οι υποστηρικτές του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς συγκρούστηκαν, ένα χρόνο μετά την φονική κατάρρευση, με αντικυβερνητικούς διαδηλωτές οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ της Κυριακής μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου απαιτώντας την παραίτηση του Βούτσιτς. Ένταση προκλήθηκε όταν υποστηρικτές του Βούτσιτς εκτόξευσαν αντικείμενα και φωτοβολίδες προς το σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές και πολίτες για να συμπαρασταθούν στη Χρκα μπροστά στο κοινοβούλιο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν, χωρίς να παρεμβαίνουν.