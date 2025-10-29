Παραμένει η οργή για τις φονικές πλημμύρες στην Ισπανία, έναν χρόνο μετά

«Δολοφόνε», «δειλέ». Η επιμνημόσυνη τελετή για τους περισσότερους από 230 ανθρώπους που χάθηκαν πριν από έναν χρόνο στις πλημμύρες στην Ισπανία ξεκίνησε με ύβρεις προς το πρόεδρο της περιφέρειες της Βαλένθια Κάρλος Μαθόν, ένα πρόσωπο που οι οικογένειες των θυμάτων δεν ήθελαν να δουν και του οποίου ζητούν την παραίτηση.

Αυτές οι εκδηλώσεις, που άρχισαν στις 18.00 τοπική ώρα στη Βαλένθια, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, υποτίθεται θα διεξάγονταν σε χαμηλούς τόνους, ωστόσο η οργή πολλών κατοίκων μοιάζει να μην έχει εξασθενίσει έναν χρόνο μετά.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν για την καταστροφική διαχείριση της τραγωδίας από τη δεξιά κυβέρνηση της περιφέρειας της Βαλένθια (νοτιοανατολικά) και κυρίως από τον πρόεδρό της Κάρλος Μαθόν, του οποίου οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών ζητούν μάταια την παραίτηση.

Παρά τις εκκλήσεις που απηύθυναν οι οικογένειες των θυμάτων προκειμένου να μην παραστεί, ο Μαθόν επέμεινε να εμφανιστεί στην τελετή μνήμης, όμως δεν διακινδύνευσε να χαιρετίσει συγγενείς, αντίθετα με τον βασιλιά Φελίπε, τη βασίλισσα Λετίθια και τον Σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Παλιάνθρωπε, τι δειλός που είσαι, ένας βρώμικος δειλός, δολοφόνος, μας κοροϊδεύεις ερχόμενος εδώ», φώναξε μια γυναίκα, ενώ μια άλλη συμπλήρωσε «δεν σε θέλουμε» εδώ, λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης μνήμης.

Δηλώσεις χωρίς παραδοχή λαθών

Σε σύντομες συνομιλίες που είχε με εκπροσώπους θυμάτων, ο βασιλιάς σημείωσε: «Είναι μια ημέρα μνήμης, όμως για εσάς, θυμάστε κάθε μέρα αυτού του χρόνου».

Οι δήμαρχοι 78 κοινοτήτων της νότιας περιφέρειας της Βαλένθια, που κατακλύστηκαν εκείνη την ημέρα από χειμάρρους λάσπης, όπως και 800 συγγενείς των 237 θυμάτων έδωσαν επίσης το «παρών». Σχεδόν το σύνολο των θανάτων (229) καταγράφηκαν στην επαρχία της Βαλένθια, ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλες περιοχές.

Κατά την είσοδό του στη μεγάλη αίθουσα όπου πραγματοποιείτο η τελετή, ο βασιλιάς, με το χέρι στην καρδιά, χειροκροτήθηκε από το πλήθος, λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά τις ύβρεις σε βάρος του προέδρου της περιφέρειας.

Ο Κάρλος Μαθόν εξέφρασε σήμερα το πρωί αόριστα τη λύπη του, χωρίς ωστόσο να παραδεχθεί κάποιο σφάλμα.

«Προσπαθήσαμε να πράξουμε τα μέγιστα σε μια απίστευτη κατάσταση, όμως σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν επαρκές και σήμερα, πρέπει εκ νέου να το παραδεχθούμε», δήλωσε, αναγνωρίζοντας «την απελπισία» των κατοίκων την 29η Οκτωβρίου του 2024.

Οι αρχές αυτής της περιφέρειας κήρυξαν μια ημέρα πένθους στη μνήμη των αγνοουμένων.

«Μια πολύ δύσκολη ημέρα»

Στην Παϊπόρτα, τη μαρτυρική πόλη των 27.000 κατοίκων όπου 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, το πένθος θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Μια αγρυπνία κατά τη διάρκεια της οποίας θα τηρηθεί τριών λεπτών σιγή έχει προγραμματιστεί για απόψε.

Σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους, μία φαρμακοποιός τοποθέτησε στο έδαφος μπροστά από το κατάστημά της μια σειρά κόκκινα και λευκά κεριά για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα. «Δεν πιστεύω πως η πληγή θα κλείσει κάποια ημέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με δάκρυα στα μάτια, η φαρμακοποιός Κάρμεν Ραουσέλ, 61 ετών.

Η θλίψη επικρατεί σε κάθε γωνιά της πόλης. «Σήμερα θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για ολόκληρο τον κόσμο, διότι είναι πολύ σκληρό να ζεις ξανά» ό,τι συνέβη, είπε η Μάρθα Φερνάντεθ, μια συνταξιούχος 68 ετών.

Κανείς σε αυτές τις περιοχές δεν ξεχνά αυτές τις εικόνες τρόμου, εκείνες με τους χειμάρρους λάσπης που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, εγκλώβισαν κατοίκους στα αυτοκίνητά τους, σε έναν υπόγειο χώρο στάθμευσης ή τους αιφνιδίασαν στα σπίτια τους, που δεν άντεξαν στην ορμή του νερού.

Περισσότερα από 130.000 οχήματα παρασύρθηκαν από τα λασπόνερα, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να καταλήγουν στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε τεράστιους σωρούς. Χιλιάδες κατοικίες καταστράφηκαν. Αυτό το τσουνάμι νερού και λάσπης σάρωσε τα πάντα, προκαλώντας ένα σύνολο 800.000 τόνων απορριμμάτων.

Την περασμένη εβδομάδα, η σορός ενός άνδρα βρέθηκε σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την περιοχή απ’ όπου είχε χαθεί. Δύο άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.