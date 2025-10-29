Αθήνα, 22°C
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία
Πάνω από 100 διασώστες επιχειρούν να σώσουν τους εγκλωβισμένους από την κατάρρευση της πολυκατοικίας, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025. | Cihan Atik/IHA via AP
Αγωνία για την εγκλωβισμένη οικογένεια

Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Τουρκία: Ανασύρθηκε νεκρό ανήλικο παιδί

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ανείπωτη τραγωδία καθώς οι διασώστες ανέσυραν νεκρό ένα 12χρονο αγόρι, μέλος της πενταμελούς οικογένειας που βρίσκεται εγκλωβισμένη στα ερείπια.

Τραγική κατάληξη είχε η κατάρρευση του πολυώροφου κτιρίου στην Τουρκία, καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τη σορό ενός 12χρονου αγοριού, μέλους της πενταμελούς οικογένειας που έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς ανακοίνωσε ότι η σορός του 12χρονου ανήκει στον Εμίρ Μπιλίρ.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης του Κοτζαελί, Ιλχαμί Ακτάς μιλώντας σε δημοσιογράφους δήλωσε πως οι Αρχές εκτιμούν ότι «μια οικογένεια βρισκόταν στο κτήριο όλη τη νύχτα και δυστυχώς είναι παγιδευμένη κάτω από τα ερείπια. Μια μητέρα, ένας πατέρας και τρία παιδιά είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια, συνολικά πέντε άτομα. Οι ομάδες μας άκουσαν τη φωνή ενός από τους πολίτες μας και προσπαθούν να τον βρουν».

«375 άτομα συμμετέχουν στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε στους πολίτες μας σύντομα με ασφάλεια» δήλωσε ο Ακτάς.

Η πολυκατοικία κατέρρευσε σε μια περιοχή όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες μετρό, σύμφωνα με αναφορές του CNN Turk.

Ενημερώνοντας για το κτήριο, ο κυβερνήτης της περιοχής σημείωσε πως «έχει πέντε ορόφους πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Κατασκευάστηκε το 2012 και έλαβε άδεια χρήσης το 2013. Η πλήρης έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε εξέλιξη».

Εννέα κτίρια είχαν σφραγιστεί προληπτικά

Την ίδια ώρα, ο Ακτάς σημείωσε ότι εννέα κτίρια στην περιοχή είχαν εκκενωθεί και σφραγιστεί προληπτικά. «Παρόλο που δεν εντοπίστηκε τίποτα στα κτίρια που εκκενώσαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών, οκτώ από αυτά στην περιοχή όπου συνέβη το περιστατικό και ένα επιπλέον εκκενώθηκαν προληπτικά».

«Αυτό είναι καθαρά προληπτικό μέτρο. Δεν έχει εντοπιστεί τίποτα. Ο μοναδικός μας σκοπός σήμερα είναι να προσεγγίσουμε τους πολίτες μας. Έχουμε επικεντρώσει όλες μας τις δυνάμεις. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα σχετικά με το περιστατικό. Οι εργασίες για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη. Όλες οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη».

