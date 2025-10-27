Το Βέλγιο είναι ένα ναρκοκράτος, προειδοποιεί ο ανώτατος δικαστής της Αμβέρσας

Η εμπορία ναρκωτικών μετατρέπει το Βέλγιο σε ναρκοκράτος και το κράτος δικαίου απειλείται, έγραψε ένας δικαστής της Αμβέρσας σε ανώνυμη επιστολή που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα σε επίσημη ιστοσελίδα ζητώντας επείγουσα βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Η είδηση δημοσιεύεται στο Politico.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην περιοχή μας και πέρα από αυτήν δεν είναι πλέον ένα κλασικό ζήτημα εγκληματικότητας. Αντιμετωπίζουμε μια οργανωμένη απειλή που υπονομεύει τους θεσμούς μας», έγραψε ο ανακριτής δικαστής στην επιστολή που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του βελγικού δικαστικού συστήματος.

«Εκτεταμένες δομές τύπου μαφίας έχουν ριζώσει, αποτελώντας μια παράλληλη εξουσία που αμφισβητεί όχι μόνο την αστυνομία αλλά και τη δικαστική εξουσία. Οι συνέπειες είναι σοβαρές: εξελισσόμαστε σε ναρκοκράτος; Με τίποτα, νομίζετε; Υπερβολικό; Σύμφωνα με τον επίτροπο ναρκωτικών μας, αυτή η εξέλιξη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Οι συνάδελφοί μου και εγώ συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία», πρόσθεσε ο δικαστής.

Το τεράστιο λιμάνι της Αμβέρσας λειτουργεί ως πύλη εισόδου παράνομων ναρκωτικών στο Βέλγιο — και στην Ευρώπη ευρύτερα. Οι Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα της χώρας, έχουν πληγεί από μια σειρά πυροβολισμών που σχετίζονται με ναρκωτικά, με περισσότερα από 60 περιστατικά μόνο φέτος, εκ των οποίων τα 20 σημειώθηκαν μόνο αυτό το καλοκαίρι.

Αντιδρώντας στο λουτρό αίματος, ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κιντέν, δήλωσε ότι θέλει να αναπτύξει στρατιώτες στους δρόμους των Βρυξελλών. Νωρίτερα φέτος, η βελγική κυβέρνηση ενέκρινε τη συγχώνευση των έξι αστυνομικών ζωνών των Βρυξελλών σε μία ενιαία μονάδα, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2027, για την αντιμετώπιση της μάστιγας της βίας.

Στην ανώνυμη επιστολή, ο δικαστής σημειώνει στη συνέχεια ότι ένα ναρκο-κράτος χαρακτηρίζεται από παράνομη οικονομία, διαφθορά και βία — προϋποθέσεις που πληροί το Βέλγιο, κατά τη γνώμη του δικαστή. Ο δικαστής σημειώνει ότι τα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος αυξάνουν το κόστος των ακινήτων, η διαφθορά διεισδύει σε κρατικούς θεσμούς και οι απαγωγές μπορούν να διαταχθούν μέσω Snapchat.

«Αυτή η δωροδοκία διεισδύει στους θεσμούς μας. Οι υποθέσεις που έχω αναλάβει τα τελευταία χρόνια — και είμαι μόνο ένας από τους 17 ανακριτικούς δικαστές στην Αμβέρσα — έχουν οδηγήσει σε συλλήψεις υπαλλήλων σε βασικές λιμενικές θέσεις, τελωνειακούς υπαλλήλους, αστυνομικούς, δημοτικούς υπαλλήλους και, δυστυχώς, ακόμη και προσωπικού του δικαστικού συστήματος, τόσο μέσα στις φυλακές όσο και εδώ σε αυτό το κτίριο», αναφέρει η επιστολή του δικαστή.

«Μια επίθεση σε σπίτι με βόμβα ή πολεμικά όπλα, μια εισβολή σε σπίτι ή μια απαγωγή διατάσσονται εύκολα μέσω διαδικτύου. Δεν χρειάζεται καν να μπείτε στο dark web. Αρκεί ένας λογαριασμός Snapchat», πρόσθεσε ο δικαστής.