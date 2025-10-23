«Ακανθώδες» για τους Ευρωπαίους το θέμα στήριξης της Ουκρανίας

Χωρίς αναφορά στα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έκλεισαν τελικά τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής. Το θέμα της στήριξης της Ουκρανίας αποδείχθηκε το πιο «ακανθώδες» για τους ηγέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», το Βέλγιο εξέφρασε αρκετές απαιτήσεις και ανησυχίες που –όπως φαίνεται– δεν απαντήθηκαν επαρκώς. Τη χαριστική βολή στο σχέδιο ωστόσο έδωσε η Γερμανία.

Στο τελικό κείμενο αναφέρεται γενικά στο ότι «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για οικονομική στήριξη βάσει αξιολόγησης των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας και την καλεί να προχωρήσει τις εργασίες, προκειμένου η EUCO να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό στην επόμενη συνεδρίασή της.»

Και αντί για το δάνειο των 140 δισ. ευρώ με βάση τα ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία, αναφέρεται το εξής: «Με την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν ακινητοποιημένα έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τον πόλεμό της».

Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ: «Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα: Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των στρατιωτικών και αμυντικών προσπαθειών της. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τον πόλεμο».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη Σύνοδο Κορυφής είχε δηλώσει ότι ελπίζει να ληφθεί μια πολιτική απόφαση, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για να βοηθήσουν την Ουκρανία με αυτούς τους πόρους.