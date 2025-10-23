Καρέ καρέ η κινηματογραφική έξοδος των ληστών από το Λούβρο [βίντεο]

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την ληστεία του αιώνα στο Λούβρο, που φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το μουσείο με τα «λάφυρά» τους την Κυριακή, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.
Ειδικότερα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας με κουκούλα και φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος μαυροφορεμένος και με κράνος μηχανής, να φεύγουν βιαστικά από το μουσείο χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα.
Όλα δείχνουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο «προδίδει» τη στιγμή της απόδρασής τους.
Η απίστευτη ληστεία που έγινε μέσα σε επτά λεπτά
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με άλλο βίντεο, του AFP, φαίνεται πως οι τέσσερις ληστές, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν εννιά κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος και να εξαφανιστούν, έφτασαν την Κυριακή στο μουσείο στις 9:30 το πρωί.
Προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες δύο από τους δράστες, με κίτρινα και πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκα, έφτασαν στο σημείο με γερανοφόρο όχημα και οι άλλοι δύο έφτασαν με σκούτερ.
Δύο εξ αυτών ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα και αφού έκοψαν τα κάγκελα των παραθύρων μπήκαν στην αίθουσα της γκαλερί και αφαίρεσαν τα κοσμήματα σπάζοντας δύο προθήκες.
Εκείνη την ώρα φύλακες του μουσείου τους αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν όμως οι ληστές – με καλυμμένα τα πρόσωπά τους – τους απείλησαν με τα αιχμηρά εργαλεία που κρατούσαν.
Στις 09:37 οι φύλακες χτύπησαν τον συναγερμό.
Το επόμενο λεπτό, οι δύο δράστες βγήκαν από το παράθυρο, κατέβηκαν από το γερανοφόρο όχημα.
Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη διαφυγή τους ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο ηλεκτρικοί τροχοί, ένα φλογοβόλο, μία κουβέρτα, γάντια και ασύρματος.
Η απίστευτη ληστεία που έγινε μέσα σε επτά λεπτά και χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα στο εμβληματικό μουσείο του Παρισιού, ανέδειξε τα κενά που υπάρχουν στα συστήματα ασφαλείας του Λούβρο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας