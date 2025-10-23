Καρέ καρέ η κινηματογραφική έξοδος των ληστών από το Λούβρο [βίντεο]

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που φαίνεται να «πιάνει στα πράσα» τους ληστές την ώρα της απόδρασής τους.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο από την ληστεία του αιώνα στο Λούβρο, που φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το μουσείο με τα «λάφυρά» τους την Κυριακή, κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Ειδικότερα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνονται δύο άνδρες, ο ένας με κουκούλα και φωσφοριζέ γιλέκο και ο άλλος μαυροφορεμένος και με κράνος μηχανής, να φεύγουν βιαστικά από το μουσείο χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα.

Όλα δείχνουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο «προδίδει» τη στιγμή της απόδρασής τους.

🔴ALERTE INFO : Premières images du casse du Louvre à Paris : on y voit les cambrioleurs s’enfuir à bord d’un monte-charge avant de prendre la fuite à scooter. pic.twitter.com/MQ0uHEacZw — Les Spectateurs (@SpectateursFr) October 22, 2025

Η απίστευτη ληστεία που έγινε μέσα σε επτά λεπτά

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με άλλο βίντεο, του AFP, φαίνεται πως οι τέσσερις ληστές, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν εννιά κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος και να εξαφανιστούν, έφτασαν την Κυριακή στο μουσείο στις 9:30 το πρωί.

Προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες δύο από τους δράστες, με κίτρινα και πορτοκαλί φωσφοριζέ γιλέκα, έφτασαν στο σημείο με γερανοφόρο όχημα και οι άλλοι δύο έφτασαν με σκούτερ.

Δύο εξ αυτών ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο, χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα και αφού έκοψαν τα κάγκελα των παραθύρων μπήκαν στην αίθουσα της γκαλερί και αφαίρεσαν τα κοσμήματα σπάζοντας δύο προθήκες.

Εκείνη την ώρα φύλακες του μουσείου τους αντιλήφθηκαν και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν όμως οι ληστές – με καλυμμένα τα πρόσωπά τους – τους απείλησαν με τα αιχμηρά εργαλεία που κρατούσαν.

Στις 09:37 οι φύλακες χτύπησαν τον συναγερμό.

Το επόμενο λεπτό, οι δύο δράστες βγήκαν από το παράθυρο, κατέβηκαν από το γερανοφόρο όχημα.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τη διαφυγή τους ενώ στο σημείο βρέθηκαν δύο ηλεκτρικοί τροχοί, ένα φλογοβόλο, μία κουβέρτα, γάντια και ασύρματος.

Η απίστευτη ληστεία που έγινε μέσα σε επτά λεπτά και χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα στο εμβληματικό μουσείο του Παρισιού, ανέδειξε τα κενά που υπάρχουν στα συστήματα ασφαλείας του Λούβρο.