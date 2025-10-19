Washighton Post: Αυτά ζητάει ο Πούτιν για να λήξει τον πόλεμο

Ο απαραβίαστος όρος με τον οποίο ταξιδεύει για Ουγγαρία ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να διαπραγματευτεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πούτιν φαίνεται να έχει ήδη έτοιμα τα χαρτιά του για το ταξίδι του στην Ουγγαρία, εκεί όπου θα διεξαχθεί ένα ακόμα τετ α τετ με τον Αμερικανό πρόεδρο, ως μια ύστατη προσπάθεια του τελευταίου να λήξει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αποκάλυψη της Washighton Post, ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Κίεβο να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, μια στρατηγικά ζωτική περιοχή στην ανατολική Ουκρανία. Αυτή θα είναι η προϋπόθεσή του για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το δημοσίευμα.

Την παραπάνω απαίτηση έκαναν γνωστή, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι που γνωρίζουν τη συζήτηση, όπως αναφέρει η Washighton Post.

Ο Πούτιν προσπαθεί να κατακτήσει την περιοχή εδώ και 11 χρόνια, ωστόσο η Ουκρανία έχει οχυρώσει σημαντικά το σημείο, καθώς γι' αυτήν αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια σε μια γρήγορη ρωσική προέλαση προς τα δυτικά προς την πρωτεύουσά τους.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντονέτσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από παλαιότερες απαιτήσεις που έχουν οδηγήσει τη σύγκρουση σε αδιέξοδο, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ για την εξασφάλιση μιας συμφωνίας, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η Ρωσία ή οι αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Τραμπ: Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια συμφωνία

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα του Πούτιν για όλο το Ντονέτσκ, κάτι που δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν υποστήριξε το ρωσικό αίτημα στη δημόσια δήλωσή του την Παρασκευή μετά από μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος της Δυτικής Πτέρυγας με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τις δολοφονίες και να κάνουμε μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια ιδιοκτησίας να ορίζονται από τον Πόλεμο και την Τόλμη. Πρέπει να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται. Ας διεκδικήσουν και οι δύο τη Νίκη, ας αποφασίσει η Ιστορία!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης υπαινίχθηκε ότι θα ήταν πρόθυμος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει εν μέρει κατακτήσει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Πρόοδο βλέπει ο Λευκός Οίκος

Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο εκτεταμένη εδαφική διεκδίκηση από ό,τι έκανε τον Αύγουστο, στη σύνοδο κορυφής στο Άνκορατζ. Ορισμένοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν ως πρόοδο.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν έτσι, είπε ο άλλος αξιωματούχος, ένας ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.

Ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Κρεμλίνο απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους

Οι πρώτες γραμμές μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων έχουν σε μεγάλο βαθμό παραμείνει στάσιμες κατά το τελευταίο έτος της σύγκρουσης, χωρίς καμία πλευρά να αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Τραμπ έχει ανανεώσει την εστίασή του στον τερματισμό του πολέμου, μετά την εξασφάλιση εκεχειρίας και συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων στη Γάζα. Ο πρόεδρος εναλλάσσεται μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής οπτικής γωνίας της σύγκρουσης εδώ και μήνες.

Οι Ουκρανοί ήλπιζαν να αποχωρήσουν από τη συνάντηση της Παρασκευής με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, αλλά έφυγαν με άδεια χέρια.