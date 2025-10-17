Αθήνα, 19°C
Πρίγκιπας Άντριου
(Jordan Pettitt/Pool Photo via AP)

Σκάνδαλο Έπσταϊν - Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους τίτλους ευγενείας 

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Έπειτα από συνάντηση και συζήτηση με τον Βασιλιά Κάρολο.

Εξελίξεις φέρνουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν, με τον πρίγκιπα Άντριου, γιο της Ελισάβετ, να ανακοινώσει πως παραιτείται από τους τίτλους ευγενείας που κατέχει.

Το όνομά του έχει εμπλακεί σε πολύ σοβαρές αποκαλύψεις και σήμερα, έπειτα από συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, ο Άντριου προχώρησε σε ανακοίνωση. Ο 65χρονος αδελφός του βασιλιά της Βρετανίας δεν θα χάσει τον τίτλο του πρίγκιπα, όμως δεν θα είναι πια «Δούκας του Γιορκ» και εν γένει θα... απομακρυνθεί από εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας.

«Μετά από συζήτηση που είχα με τον βασιλιά, εγώ και η οικογένειά μου καταλήξαμε ότι οι συνεχείς κατηγορίες εις βάρος μου αποπροσανατολίζουν από το έργο της Αυτού Εξοχότης και της Βασιλικής Οικογένειας. Αποφάσισα, όπως έκανα πάντα, να βάλω προτεραιότητα το καθήκον απέναντι στην οικογένεια και τη χώρα μου. Εμμένω στην απόφαση που έλαβα πριν από πέντε χρόνια να κάνω ένα βήμα πίσω από τη δημόσια ζωή. Με την σύμφωνη γνώμη της Αυτού Εξοχότητας, πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Από εδώ και στο εξής δεν θα χρησιμοποιώ τον τίτλο που μου έχει αποδοθεί. Όπως έχω πει ξανά, απορρίπτω κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου». 

Σκάνδαλο Έπσταϊν - Ο πρίγκιπας Άντριου παραιτείται από τους τίτλους ευγενείας 

