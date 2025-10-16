Βρετανία: διαδηλωτές «στο σκαμνί» διότι υποστήριξαν την Palestine Action

Τριάντα άτομα οδηγήθηκαν χθες ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης λόγω της συμμετοχής τους σε διαδήλωση κατά της γενοκτονίας και υπέρ της Palestine Action, οργάνωσης που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» από τη βρετανική κυβέρνηση. Ολοι οι διαδηλωτές συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις μεταξύ 5 και 12 Ιουλίου και βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου μπορεί να τους επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 6 μηνών. Η δίκη τους θα διεξαχθεί μετά τον Μάρτιο του 2026.

«Το να διαδηλώνεις εναντίον της συνενοχής στη γενοκτονία δεν είναι τρομοκρατία, είναι ανθρωπισμός», δήλωσε στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ ο 59χρονος Αντονι Χάρβεϊ, ένας εκ των κατηγορουμένων. Πολλές συλλήψεις έχουν γίνει λόγω πλακάτ που γράφουν «Καταδικάζω τη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action» ή ρούχων που γράφουν συνθήματα κατά της σφαγής του παλαιστινιακού λαού. Οι διάδρομοι του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ ήταν γεμάτοι κόσμο χθες, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους κατηγορούμενους. «Οι διώξεις αυτές είναι μια δυσανάλογη αντίδραση της κυβέρνησης», δήλωσε η 70χρονη Τρούντι Γουόρνερ, η οποία είχε συλληφθεί τον Αύγουστο, ενώ έκανε λόγο και για «καταπάτηση των δικαιωμάτων των πολιτών».

Από τις συγκεντρώσεις του Ιουλίου μέχρι και σήμερα έχουν συλληφθεί πάνω από 2.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την Defend Our Juries που διοργανώνει τις συγκεντρώσεις, πολλοί εξ αυτών απλά επειδή διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης. Μόλις στις 4 Οκτωβρίου, η αστυνομία συνέλαβε 500 άτομα για υποστήριξη της Palestine Action. Η γελοιότητα των συλλήψεων έχει φτάσει στον βαθμό να συλλαμβάνεται με την κατηγορία του «κακόβουλου μηνύματος» προ ολίγων ημερών η ακτιβίστρια Ανι Σάις επειδή αποκάλεσε «καρύδα» έναν γνωστό φιλοσιωνιστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Palestine Action είναι μια βρετανική οργάνωση που έχει ως σκοπό το μπλοκάρισμα της διεθνούς συνεργασίας με το γενοκτόνο κράτος-απαρτχάιντ του Ισραήλ και την επιβολή εμπάργκο στην πώληση οπλικών συστημάτων προς αυτό. Τον Ιούνιο, μέλη της οργάνωσης μπήκαν κρυφά στη στρατιωτική αεροπορική βάση Brize Norton και έβαψαν με κόκκινο σπρέι 2 αεροπλάνα, προκαλώντας, σύμφωνα με την αστυνομία, ζημιά 7 εκατ. λιρών. Αυτή ήταν και η αφορμή (ή, μάλλον, το πρόσχημα) για να χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση», βάζοντάς την στην ίδια λίστα με την... Αλ Κάιντα, τον ISIS κ.λπ., με βάση το Terrorism Act που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο.

Η απαγόρευση της οργάνωσης έχει δεχτεί κριτική ευρέως. Ο επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Ο’Φλάερτι, τονίζει ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο επιτρέπει στις βρετανικές αρχές να «επιβάλλουν υπερβολικούς περιορισμούς στην ελευθερία της συνάθροισης και της έκφρασης» και επισημαίνει ότι υπάρχει ο κίνδυνος «υπερβολικής αστυνόμευσης». Ο Ο’Φλάερτι έχει επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στις βρετανικές αρχές, οι οποίες όμως φαίνεται να επιδιώκουν ακόμα μεγαλύτερη αυστηροποίηση, με την υπουργό Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ να έχει δηλώσει την πρόθεσή της να δώσει ακόμα περισσότερη εξουσία στην αγγλική και την ουαλική αστυνομία για να περιορίζουν τις διαδηλώσεις, κλείνοντας προφανώς το μάτι στο Ισραήλ.