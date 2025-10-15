Γυναικοκτονία στην Ιταλία: Τη μαχαίρωσε ενώ ζητούσε βοήθεια στο μπαλκόνι

Άγριο έμφυλο έγκλημα στην Ιταλία με 29χρονη γυναίκα να δολοφονείται από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στη βεράντα του σπιτιού της, στο Μιλάνο.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από τη γυναικοκτονία είναι εξωφρενικές και τα στοιχεία του εγκλήματος ανατριχιαστικά για την σκληρότητα του δράστη.

Ειδικότερα, ο δολοφόνος της γυναίκας φέρεται να είχε μεταβεί στο σπίτι της. Όταν εκείνη κατάλαβε ότι είχε βίαιες προθέσεις και πως θα μπορούσε να τη βλάψει, τηλεφώνησε σε συνομήλικό της και ζήτησε βοήθεια. Εκείνος με τη σειρά του κάλεσε αμέσως την αστυνομία, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι και χτύπησαν το κουδούνι, η κοπέλα προσπάθησε να τους ανοίξει αλλά δεχόταν ήδη τα θανάσιμα χτυπήματα του 52χρονου.

Δεν πρόλαβε να ξεκλειδώσει την πόρτα του σπιτιού της. Ο δράστης τη δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές, ενώ εκείνη φώναζε στο μπαλκόνι και ζητούσε βοήθεια.

Ο δολοφόνος συνέχισε να την κακοποιεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της εφόδου της αστυνομίας και αργότερα προσπάθησε να αυτοκτονήσει τραυματίζοντας τον εαυτό του στον λαιμό.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, όταν οι αστυνομικοί παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν την κοπέλα νεκρή και τον γυναικοκτόνο αιμόφυρτο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όταν διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει τον κίνδυνο ανακρίθηκε και του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Οι γείτονες ανέφεραν ότι στο παρελθόν ο δράστης είχε δημιουργήσει προβλήματα στην κοπέλα, μπαίνοντας στην πολυκατοικία και απειλώντας την για να του ανοίξει την πόρτα του σπιτιού.