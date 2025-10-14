Γαλλία: Ο Λεκορνί «πάγωσε» το νέο συνταξιοδοτικό υπό το βάρος της κρίσης

Παρουσιάστηκαν τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί για τον προϋπολογισμό • Τι οδήγησε το Γάλλο πρωθυπουργό στην απόφασή του • Οι Σοσιαλιστές πανηγυρίζουν για δικαίωση της θέσης τους και του διαπραγματευτικού τους πλεονεκτήματος • «Αν πέσει η κυβέρνηση, διαλύω την Εθνοσυνέλευση» , είχε προειδοποιήσει ο Μακρόν

Ο πρωθυπουργός στη Γαλλία Σεμπαστιέν Λεκορνί, την Τρίτη ανακοίνωσε την αναστολή, τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2028, του αμφιλεγόμενου νόμου που αύξανε το όριο συνταξιοδότησης για τους περισσότερους εργαζόμενους. Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, μιλώντας ενώπιον των βουλευτών, τόνισε ότι η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς ένας πολιτικός ελιγμός, αλλά μια ευκαιρία για βαθύτερη κοινωνική συζήτηση.

Χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός στη Γαλλία ανέφερε: «Θα προτείνω στο κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028». Ακόμα, ο ίδιος προσέθεσε: «Μια αναστολή πρέπει να είναι μια ευκαιρία. Η συζήτηση γύρω από το ζήτημα των συντάξεων δεν είναι απλώς μια οικονομική εξίσωση. Είναι ένα ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού μας συμβολαίου και αυτό το συμβόλαιο, επίσης, χρειάζεται αναθεώρηση».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε από τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό ως πρόσχημα για να καταψηφίσουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για πρόταση μομφής», τόνισε.

Οι Σοσιαλιστές πανηγυρίζουν

Η απόφαση του Σεμπαστιέν Λεκορνί θεωρείται μεγάλη πολιτική νίκη για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο είχε προειδοποιήσει ότι θα καταψηφίσει και θα ρίξει τη νεοσύστατη κυβέρνηση, αν δεν «παγώσει» τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Ο νόμος, που είχε ψηφιστεί το 2023, προβλέπει σταδιακή αύξηση του κατώτατου ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη για την πλειονότητα των εργαζομένων – μια μεταρρύθμιση που είχε προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις και πολύμηλες διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Εκπρόσωπος του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναμένεται να απαντήσει στην ομιλία του πρωθυπουργού, το απόγευμα της Τρίτης, γεγονός που θα καθορίσει την πολιτική ισορροπία των επόμενων ημερών. Με δεδομένο ότι τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη δεσμευθεί να επιχειρήσουν την ανατροπή της κυβέρνησης του Σεμπαστιέν Λεκορνί, η στάση των Σοσιαλιστών θα κρίνει αν ο 39χρονος πρωθυπουργός θα κερδίσει πολιτικό χρόνο ή αν η Γαλλία θα βυθιστεί ακόμη περισσότερο στο πολιτικό χάος που προκλήθηκε με την κατάρρευση της πρώτης του κυβέρνησης, η οποία διήρκεσε μόλις 14 ώρες, την περασμένη εβδομάδα.

Μακρόν: Αν πέσει η κυβέρνηση, διαλύω τη Βουλή

Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ψήφος για την ανατροπή της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί θα τον υποχρέωνε να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει νέες εκλογές. Ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι οποιαδήποτε πρόταση δυσπιστίας θα ισοδυναμούσε με «πρόταση διάλυσης», σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Μοντ Μπρεζιόν και όπως μεταδίδει το France24. Σημειώνεται πως το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα καταθέσει πρόταση μομφής αν οι απαιτήσεις του δεν ικανοποιηθούν από τον Λεκορνί. Το γαλλικό κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε υιοθετήσει ψήφισμα που αναφέρει πως θα κατέθετε «πρόταση μομφής απόψε», εάν ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δεν ανταποκρινόταν θετικά στα αιτήματά του στην πολιτική του ομιλία, τα οποία ήταν τα εξής:

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού στην ομιλία του για «την άμεση και πλήρη αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού, δηλαδή του μέτρου που αφορά την ηλικία και την περίοδο εισφορών μέσω τροπολογίας της κυβέρνησης» που εισήχθη στο κείμενο του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης.

Η δέσμευση του πρωθυπουργού «να αποσύρει τη χρήση του Άρθρου 49.3 του Συντάγματος».

Μια «χαλάρωση» στις περικοπές του προϋπολογισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση.

Γάλλος με Νόμπελ οικονομίας προειδοποιούσε

Παράλληλα ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας 2025 Γάλλος Φιλίπ Αγκιόν είχε καλέσει τη γαλλική κυβέρνηση να αναστείλει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. «Δεν θέλω να έρθει η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία», είχε δηλώσει στο δίκτυο France Inter ο Φιλίπ Αγκιόν, ο ένας από τους τρεις βραβευθέντες με το φετινό Νόμπελ Οικονομίας.

[με πληροφορίες από Liberation, Le Monde, Figaro]