Όλοι εναντίον Μακρόν και Λεκορνί - Νέες προτάσεις μομφής από αριστερά και ακροδεξιά

Η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί αντιμετωπίζει την οργή της αντιπολίτευσης, η οποία καταθέτει πρόταση μομφής. Η επιμονή του Μακρόν στο πολιτικό αδιέξοδο εντείνει τη δυσαρέσκεια και εξελίσσεται σε πολιτειακή κρίση.

Η επαναφορά του Λεκορνί στον πρωθυπουργικό θώκο, είχε στόχο να... σταθεροποιήσει τη χώρα μετά τη κατάρρευση της πρώτης κυβέρνησής, όμως κατέληξε να αναζωπυρώσει τις εντάσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα της Γαλλίας και βάζει ξανά τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν με την «πλάτη στον τοίχο».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι το κόμμα της, η Εθνική Συπσείρωση, και οι σύμμαχοί του θα κινηθούν για να ανατρέψουν την κυβέρνηση, ανακοινώνοντας πρόταση μομφής στο κοινοβούλιο. Μάλιστα κάλεσε σε υψηλούς τόνους τον Μακρόν να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση και να προκηρύξει νέες εκλογές «ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον γαλλικό λαό να εκφραστεί και να επιλέξει μια νέα πλειοψηφία για την αλλαγή».

Η Ματίλντ Πανό, ηγέτης του αριστερού κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία», δήλωσε ότι το κόμμα της κατέθεσε τη δική του πρόταση μομφής «που θα ανατρέψει τη νέα κυβέρνηση του Λεκόρνι». «Η χώρα δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Ο Λεκορνί θα πέσει και ο Μακρόν θα τον ακολουθήσει», πρόσθεσε.

Η απειλή ασκεί περαιτέρω πίεση σε μια κυβέρνηση που ήδη αγωνίζεται να εδραιωθεί στη πολιτική σκηνή της χώρας, μετά την λήξη της 27ήμερης θητείας της πρώτης κυβέρνησης Λεκορνί μαζί με το κύμα οργής για τις επιλογές των υπουργών του.

Και ο Μακρόν στον... κόσμο του

Από τη πλευρά του, μιλώντας από την Αίγυπτο όπου βρίσκεται για την απογευματινή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε τις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για παραίτηση, επιμένοντας ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του για να διαφυλάξει τη σταθερότητα της χώρας.

«Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η εντολή που μου έδωσε ο γαλλικός λαός είναι να υπηρετώ, να υπηρετώ και να υπηρετώ, να δίνω απαντήσεις στα ερωτήματα των απλών Γάλλων πολιτών και να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για την ανεξαρτησία της Γαλλίας», δήλωσε ο Μακρόν στους δημοσιογράφους στο Σαρμ Ελ Σέιχ. «Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της κυβέρνησης... Θα συνεχίσω να διασφαλίζω τη σταθερότητα», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν επιτέθηκε επίσης στους αντιπάλους του, κατηγορώντας τους ότι τροφοδοτούν τις τρέχουσες αναταραχές. «Οι πολιτικές δυνάμεις που έχουν εργαστεί για να αποσταθεροποιήσουν τον πρωθυπουργό Λεκορνί είναι οι μόνες υπεύθυνες για την αίσθηση αναταραχής που επικρατεί στη Γαλλία», είπε.

Ώρα για απλή αναλογική

Παράλληλα, 18 βουλευτές από τα κόμματα που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν, από τους οικολόγους, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, κατέθεσαν σήμερα στην γαλλική Εθνοσυνέλευση μία πρόταση υπέρ της καθιέρωσης της απλής αναλογικής στις βουλευτικές εκλογές. Στην εισηγητική τους έκθεση οι 18 βουλευτές υποστηρίζουν ότι απλή αναλογική δεν σημαίνει ακυβερνησία, επισημαίνοντας ότι από το 1958 ως σήμερα η Γαλλία, με το πλειοψηφικό σύστημα, γνώρισε 47 κυβερνήσεις ενώ η Γερμανία, με την απλή αναλογική, γνώρισε 24 κυβερνήσεις.

Καλά θα πάει η νέα (παλιά) κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκόρνι παρουσίασε τη νέα κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την τάξη μετά από μια από τις πιο ταραχώδεις εβδομάδες της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν.

Η ανασχηματισμός, που ανακοινώθηκε αργά την Κυριακή, συνδυάζει ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους με βετεράνους πολιτικούς, αρκετοί από τους οποίους είχαν ήδη διοριστεί στο πρώτο, βραχύβιο υπουργικό συμβούλιο του Λεκόρνι. Μεταξύ αυτών που παρέμειναν στο νέο σχήμα είναι ο Ζεράρντ Νταμάν ως υπουργός Δικαιοσύνης, η Αμελί ντε Μοντσαλίν στο υπουργείο Οικονομικών και ο Ζαν-Νοελ Μπαρό ως υπουργός Εξωτερικών – όλοι κεντρώοι και στενοί συνεργάτες του Μακρόν. Ο Ρολάντ Λεσκιούρ, ένας άλλος σύμμαχος του Μακρόν, διατηρεί το χαρτοφυλάκιο της οικονομίας και των οικονομικών και αντιμετωπίζει το δύσκολο έργο να προωθήσει τον προϋπολογισμό του 2026, ενώ παράλληλα θα πρέπει να περιορίσει το αυξανόμενο έλλειμμα της Γαλλίας. Ο Λεκορνί αναμένεται να παρουσιάσει το δημοσιονομικό σχέδιο τη Δευτέρα, πριν περιγράψει τις προτεραιότητές του στο κοινοβούλιο αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο συμμετέχει επίσης η Κατρίν Βοτράν, συντηρητική και πρώην υπουργός Υγείας και Εργασίας, η οποία αναλαμβάνει το υπουργείο Άμυνας. Οι συντηρητικές Άνι Ζενεβάρντ και Ρατσίντα Ντάτι παραμένουν στο υπουργείο Γεωργίας και Πολιτισμού αντίστοιχα – μια απόφαση που οδήγησε το κόμμα των Ρεπουμπλικανών, να τις αποβάλει, αφού η ηγεσία του ψήφισε κατά της συμμετοχής τους στην κυβέρνηση. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού Λοράν Νούνεζ αντικαθιστά τον Μπρούνο Ρετελιό ως υπουργό Εσωτερικών, ενώ ο πρώην διευθυντής της SNCF Ζαν-Πιερ Φαραντού αναλαμβάνει το υπουργείο Εργασίας. Ο Λεκορνί περιέγραψε τη σύνθεσή του ως «κυβέρνηση με αποστολή», η οποία έχει ως καθήκον να καταρτίσει τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους. «Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία: τα συμφέροντα της χώρας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αντίκτυπος της αστάθειας στην οικονομία

Τέλος διάχυτη είναι η ανησυχία στα μέσα ενημέρωσης και στους αναλυτές αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια στην οικονομία της χώρας. Χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα στην εφημερίδα Le Figaro όπου περιγράφεται με σαρκασμό και απαισιοδοξία τη σημερινή κατάσταση της Γαλλίας και, κατ' επέκταση, της Ευρώπης, συγκρίνοντάς τη με τον Τιτανικό που οδεύει προς το ναυάγιο.

Η εφημερίδα παραλληλίζει τη σημερινή Γαλλία με την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, σαρκάζοντας όσους επιμένουν ότι «η Γαλλία δεν θα γίνει ποτέ η Ελλάδα» — όπως παλαιότερα ισχυρίζονταν πως ο Τιτανικός ήταν «αβύθιστος». «Πολιτικοί ηγέτες παρουσιάζονται αποδυναμωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματικότητα, ενώ το πολιτικό σύστημα βυθίζεται στην παρακμή και τον κυνισμό. Οι βουλευτές επιδίδονται σε μικροπολιτικά παιχνίδια, οι πολίτες βυθίζονται στην απάθεια, και η κοινωνία δείχνει έτοιμη να εκραγεί», αναφέρει το δημοσίευμα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηριακού ομίλου Euronext (ο οποίος διαχειρίζεται έξι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές) Στεφάν Μπουνιά θύμισε ότι oρισμένες ευρωπαϊκές χώρες αναγκάστηκαν να "σφίξουν δραστικά το ζωνάρι" καθώς βυθίζονταν στην κρίση και κάλεσε το Σάββατο μέσω του ραδιοφώνου France Inter να ακολουθηθούν αυτά τα παραδείγματα. Έφερε ως υπόδειγμα τη δημοσιονομική πορεία της Πορτογαλίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, «μείωσαν μαζικά το χρέος τους» και τρεις εξ αυτών παρουσιάζουν σήμερα «πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα».