Ο Μακρόν επιμένει στο αδιέξοδο

Ατελείωτη πολιτική κρίση στη Γαλλία με τον «ξεροκέφαλο» Μακρόν να επιμένει στο «αδιέξοδο» Λεκορνί παρά τις αδυναμίες να σχηματιστεί κυβέρνηση και να ξεπεραστεί το κυβερνητικό φιάσκο.

Αρνητικές είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης έναντι της απόφασης του προέδρου να ζητήσει από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να... παραμείνει στη θέση του και να επιμείνει στις διαπραγματεύσεις για την αναζήτηση υποστήριξης και τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η επόμενη γαλλική κυβέρνηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της Εθνοσυνέλευσης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σήμερα, μετά τον επαναδιορισμό του. «Χρειαζόμαστε μία κυβέρνηση που αντανακλά την πραγματικότητα του κοινοβουλίου, όμως να μην είναι όμηρος των κομματικών συμφερόντων», είπε ο Λεκορνί σε δημοσιογράφους, αφού επισκέφθηκε ένα αστυνομικό τμήμα στο Λ’ Αι λε Ροζ, ένα προάστιο νότια του Παρισιού. Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανότητα αναστολής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, ο Λεκορνί απάντησε: «Όλες οι συζητήσεις είναι πιθανές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η αριστερή Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν ξεκαθάρισαν πως δεν υποστηρίζουν τις αυθαιρεσίες Μακρόν και κινούνται προς την κατάθεση πρότασης μομφής. Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβερνήσης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.

«Πρέπει να τερματίσουμε την πολιτική κρίση», δήλωσε από την πλευρά του ο Λεκορνί, ο οποίος είχε παραιτηθεί στις αρχές της εβδομάδας. Τόνισε ότι «αποδέχομαι –από αίσθημα καθήκοντος– την αποστολή που μου ανατέθηκε από τον πρόεδρο να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό μέχρι το τέλος του έτους και να αντιμετωπίσω τα καθημερινά προβλήματα των συμπολιτών μου».

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι αναγκασμένος να επιλέξει νέο υπουργικό συμβούλιο και να παρουσιάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας για το 2026. Οι 27 ημέρες που παρέμεινε στη θέση του ο Λεκορνί τον έκαναν τον πρωθυπουργό με τη συντομότερη θητεία στη σύγχρονη γαλλική ιστορία. Τώρα έχει κερδίσει παράταση, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα μακροημερεύσει.

Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού - πρώτα στο υπουργικό συμβούλιο και, στη συνέχεια στο κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον οι υπουργοί που είναι υπεύθυνοι για τα οικονομικά, τον προϋπολογισμό και την κοινωνική ασφάλιση πρέπει να έχουν διοριστεί μέχρι τότε. Ούτε το Ελιζέ ούτε το γραφείο του Λεκορνί έχουν ανακοινώσει πότε θα μπορούσε να ορίσει το υπουργικό του συμβούλιο ή ποια πρόσωπα θα μπορούσαν να το απαρτίζουν. Ο «ασταθής» πρωθυπουργός πάντως υποσχέθηκε υπουργικό συμβούλιο «ανανέωσης και ποικιλομορφίας».