ΕΛΚ και Νέα Δημοκρατία κόντρα στις Αναφορές των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη

Για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η ΝΔ αρνήθηκαν να στηρίξουν τις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και να συμφωνήσουν στα αυτονόητα για τη διαφάνεια στη διερεύνηση των συνθηκών του εγκλήματος, τη βελτίωση των υποδομών και την ασφάλεια των επιβατών.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε την Πέμπτη την Ετήσια Έκθεση για την Επιτροπή Αναφορών (PETI), της οποίας εισηγητής ήταν ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντυ Μπελέρης. Το μέλος της Επιτροπής και σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της LEFT, Ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς, κατέθεσε τροπολογία που υπενθυμίζει τις αναφορές που έχουν κατατεθεί από τις οικογένειες των θυμάτων και έχει εισαχθούν στην Επιτροπή από το 2024 με πρόταση των LEFT/ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η τροπολογία υπογραμμίζει τις σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των υποδομών τις ευθύνες των δημόσιων λειτουργών και των μελών της κυβέρνησης και καλεί την Κομισιόν και τις Εθνικές Αρχές να αξιολογήσουν τις ανεπάρκειες στην εποπτεία των σιδηροδρόμων, τη διαφάνεια στις έρευνες, την ενίσχυση της ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά επίσης ζητά να συμπεριλαμβάνονται οι επισημάνσεις των συγγενών των θυμάτων στη συζήτηση για τις σιδηροδρομικές υποδομές, μεταξύ άλλων.

Για πολλοστή φορά το ΕΛΚ και οι ευρωβουλευτές της ΝΔ καταψήφισαν την τροπολογία και έστειλαν άλλο ένα μήνυμα υπέρ της συγκάλυψης των ευθυνών, και της κακοδιαχείρισης στις δημόσιες υποδομές σε βάρος της ασφάλειας. Η τροπολογία δεν εξασφάλισε την αναγκαία πλειοψηφία και, για το λόγο αυτό, η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε το σύνολο της ετήσιας Έκθεσης, η οποία φιμώνει τη φωνή των συγγενών και την έκκληση για Δικαιοσύνη.

«Η ΝΔ και οι σύμμαχοί της συνεχίζουν να μην αντιλαμβάνονται την οργή της κοινωνίας για τις ευθύνες και την τερατώδη συγκάλυψη που επιχειρείται σταθερά εδώ και δυόμισι χρόνια για το Έγκλημα των Τεμπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει με συνέπεια τη μάχη του στα ευρωπαϊκά όργανα για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών για το μεγάλο έγκλημα», σχολιάζει η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Παρακάτω η τροπολογία που καταψήφισαν ΕΛΚ-ΝΔ:

"Υπενθυμίζει τις αναφορές που υποβλήθηκαν σε σχέση με το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στην Ελλάδα, οι οποίες εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, τη διαχείριση των υποδομών, την ευθύνη των δημοσίων λειτουργών και των μελών της κυβέρνησης στις μεταφορές, το κράτος δικαίου και την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων·

Καλεί την Κομισιόν και τις εθνικές αρχές να αξιολογήσουν τις συστημικές ανεπάρκειες στην εποπτεία των σιδηροδρόμων και στην ορθή κατανομή των πόρων της ΕΕ, να διασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια στις έρευνες και να ενισχύσουν τα πρότυπα ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο· Ζητεί τη συμπερίληψη των απόψεων που εκφράζουν οι καταθέσαντες την Αναφορά στις πολιτικές συζητήσεις για τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές υποδομές, την προστασία των πληροφοριοδοτών και τη λογοδοσία στη διακυβέρνηση των μεταφορών·"

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν αποτελεί απλώς μια εθνική πληγή, αλλά ευρωπαϊκό ζήτημα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ευθύνης. «Μέσα από τη φωνή των συγγενών των θυμάτων», ανέφερε, «φάνηκε ξεκάθαρα πόσο κρίσιμη είναι η ύπαρξη ευρωπαϊκών θεσμών που δίνουν χώρο και αξιοπρέπεια σε όσους ζητούν δικαιοσύνη»

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη της Δικαιοσύνης, αν οι προσπάθειες των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών για δικαιοσύνη μένουν εκτός του ευρωπαϊκού διαλόγου» υπογράμμισε μετά την ψηφοφορία. «Η μάχη για την αλήθεια συνεχίζεται – μέσα και έξω από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν μόνο ένα πράγμα: δικαιοσύνη και αλήθεια. Και αυτό το αίτημα δεν θα σταματήσουμε να το υπηρετούμε μέχρι να γίνει πράξη.»