Κρίση στη Γαλλία: Πρώην πρωθυπουργοί ζητούν την παραίτηση Μακρόν

Καταγράφεται πλήρης εσωτερική απομόνωση του Γάλλου προέδρου, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την προβολή του στη διεθνή σκηνή ως επιλυτή γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων

Η πρώτη επιλογή του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για την πρωθυπουργία και παλιότερος σύμμαχός του, ο Εντουάρ Φιλίπ, την Τρίτη τον προέτρεψε να παραιτηθεί με μια σοκαριστική έκκληση, η οποία επιδείνωσε την κλιμακούμενη πολιτική κρίση.

Η παρέμβαση του Φιλίπ, του μακροβιότερου πρωθυπουργού του Μακρόν, ο οποίος θήτευσε από το 2017 έως το 2020, ο οποίος τώρα ηγείται ενός πολιτικού κόμματος που συμμαχεί μαζί του, ήρθε αφού η απογοήτευση αυξήθηκε, ακόμη και στο στρατόπεδο συνεργατών του ίδιου του προέδρου, για τη μεγαλύτερη εσωτερική πολιτική κρίση των της 8ετούς προεδρικής θητείας του.

Ο Φιλίπ, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος, είπε στον τηλεοπτικό σταθμό RTL ότι οι κάλπες πρέπει να διεξαχθούν νωρίτερα, μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός, κάνοντας σχόλια τα οποία η εφημερίδα Le Parisien περιγράφει ως «πολιτική βόμβα». Καταγγέλλοντας ένα «οδυνηρό πολιτικό παιχνίδι», είπε ότι εναπόκειται στον Μακρόν να βοηθήσει τη Γαλλία «να βγει με τάξη και αξιοπρέπεια από μια πολιτική κρίση που βλάπτει τη χώρα. Πρέπει να λάβει την απόφαση που είναι αντάξια του καθήκοντός του, η οποία είναι να εγγυηθεί τη συνέχεια των θεσμών φεύγοντας με τάξη».

Αντίστοιχα ο Γκάμπριελ Ατάλ, του οποίου η σύντομη θητεία ως ο νεότερος πρωθυπουργός της Γαλλίας τερματίστηκε με την απόφαση του Μακρόν να διεξαγάγει τις πρόωρες εκλογές του 2024, είπε το βράδυ της Δευτέρας: «Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του προέδρου. Μετά από μια σειρά από νέες πρεμιέρες, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο». Αυτά είπε ο Ατάλ, ο οποίος τώρα ηγείται του κύριου κόμματος που συμμαχεί με τον Μακρόν, στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, καταγγέλλοντας την «αποφασιστικότητα να διατηρήσει τον έλεγχο» του Μακρόν. Την Τρίτη, ωστόσο, συνεργάτης του που ζήτησε να μην κατονομαστεί αποκάλυψε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είπε στο περιβάλλον του ότι στην πραγματικότητα, δεν ήθελε να παραιτηθεί ο Μακρόν.

Όσον αφορά την αντιπολίτευση, ο αρχηγός του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ αργά τη Δευτέρα ζήτησε «αλλαγή πορείας» με μια «αριστερή κυβέρνηση». Ο Μπρινό Ρεταγιό, ηγέτης των δεξιών Ρεπουμπλικανών και απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος με την παραμονή σε ένα υπουργικό συμβούλιο με τους υποστηρικτές του Μακρόν, εφόσον αυτό δεν θα σημαίνει λιγότερα κυβερνητικά μέλη προερζόμενα από το κόμμα του. Η Μαρίν Λεπέν, της οποίας η υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές τίθεται σε σοβαρή αμφιβολία λόγω καταδίκης για απάτη, είπε ότι θα ήταν «σοφό» να παραιτηθεί ο Μακρόν, αλλά προέταξε επίσης τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές ως «απολύτως αναγκαίες».

Απομονωμένος και σε πλήρες αδιέξοδο

Η εσωτερική απομόνωση του Μακρόν, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε τη Δευτέρα να περπατά μόνος στις όχθες του ποταμού Σηκουάνα μιλώντας στο τηλέφωνο, έρχεται σε αντίθεση με την προβολή του στη διεθνή σκηνή, όπου επιδιώκει να τερματίσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μαζί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε ένα καυστικό άρθρο, η εφημερίδα Le Monde είπε ότι η κρίση ήταν «ακόμη μια απόδειξη της αποκάλυψης» της δεύτερης θητείας του Μακρόν από τότε που κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2022. «Ο πρόεδρος βρίσκεται σε μια μεγάλη κρίση», ανέφερε.

Η επόμενη μέρα

Ο επόμενος πρωθυπουργός θα αντιμετωπίσει την πρόκληση να βρει επαρκή υποστήριξη για έναν προϋπολογισμό περικοπής δαπανών σε μια εποχή που το δημόσιο χρέος της Γαλλίας έχει φτάσει σε υψηλό ρεκόρ.

Ο Μακρόν ως γνωστόν διέταξε τον νυν πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί να κάνει μια τελευταία προσπάθεια για να συγκεντρώσει υποστήριξη για μια κυβέρνηση συνασπισμού, δεν υπήρχε όμως κανένα σημάδι προόδου, με την ακροδεξιά να αρνείται ακόμα και να παραστεί σε ενδεχόμενη συνάντηση. Η Μαρίν Λεπέν και ο υπολοχαγός της Τζόρνταν Μπαρντέλα, ο οποίος αναμένεται να είναι υποψήφιος για την προεδρία, απέρριψαν την πρόσκληση του Λεκόρνί για συνομιλίες, όπως δήλωσε το κόμμα τους. «Αυτές οι πολλές διαπραγματεύσεις δεν στοχεύουν πλέον στην προστασία των συμφερόντων του γαλλικού λαού, αλλά του ίδιου του προέδρου», προσέθεσε το κόμμα.

Ο Λεκορνί είπε ότι θα συναντηθεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις από την Τρίτη το απόγευμα έως το πρωί της Τετάρτης σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει το αδιέξοδο.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθούν το 2027 θεωρούνται ιστορικό σταυροδρόμι στη γαλλική πολιτική σκηνή, με τη γαλλική ακροδεξιά υπό τη Λεπέν να έχει περισσότερες από ποτέ πιθανότητες να πάρει την εξουσία. Ο Μακρόν απαγορεύεται συνταγματικά να επιδιώξει τρίτη θητεία.

[με πληροφορίες από France24, Liberation]