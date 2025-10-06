Ο Μακρόν επιμένει για Λεκορνί που συναινεί για μια ύστατη προσπάθεια

Σοκ στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας προκάλεσε η αιφνίδια παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος έγινε ο βραχυβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.
Η κίνηση αυτή έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, εξαντλώντας τα περιθώρια ελιγμών του, ζήτησε από τον Λεκορνί να πραγματοποιήσει ύστατες συνομιλίες με τα κόμματα, προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στην πολιτική κρίση, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.
Από την πλευρά του ο Λεκορνί αποδέχθηκε το αίτημα του Μακρόν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Χ: «Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».
Υπενθυμίζεται ότι η ξαφνική παραίτηση του Λεκορνί –η τέταρτη παραίτηση πρωθυπουργού του Μακρόν σε περισσότερο από ένα χρόνο σχεδόν αδιάκοπης πολιτικής αναταραχής– έφερε πονοκέφαλο στον Γάλλο πρόεδρο, που διαπιστώνει ότι καμιά από τις επιλογές του δεν φαίνεται ικανή να σταθεί.
Λίγο νωρίτερα, ο Μπρουνό Λεμέρ (ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντιπαράθεση) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την κυβέρνηση Λεκορνί.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας