Ο Μακρόν επιμένει για Λεκορνί που συναινεί για μια ύστατη προσπάθεια

Ανατροπή στη Γαλλία • Ο Λεκορνί θα προσπαθήσει μέχρι την Τετάρτη να αντιστρέψει την κατάσταση.

Σοκ στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας προκάλεσε η αιφνίδια παραίτηση του Σεμπαστιέν Λεκορνί, ο οποίος έγινε ο βραχυβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Η κίνηση αυτή έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, εξαντλώντας τα περιθώρια ελιγμών του, ζήτησε από τον Λεκορνί να πραγματοποιήσει ύστατες συνομιλίες με τα κόμματα, προκειμένου να βρεθεί διέξοδος στην πολιτική κρίση, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Από την πλευρά του ο Λεκορνί αποδέχθηκε το αίτημα του Μακρόν, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Χ: «Θα ενημερώσω τον αρχηγό του κράτους το βράδυ της Τετάρτης αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

Υπενθυμίζεται ότι η ξαφνική παραίτηση του Λεκορνί –η τέταρτη παραίτηση πρωθυπουργού του Μακρόν σε περισσότερο από ένα χρόνο σχεδόν αδιάκοπης πολιτικής αναταραχής– έφερε πονοκέφαλο στον Γάλλο πρόεδρο, που διαπιστώνει ότι καμιά από τις επιλογές του δεν φαίνεται ικανή να σταθεί.

Υποχωρεί κατά 0,2% ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 • Πτώση κατά 1,8% του γαλλικού χρηματιστηρίου • Οι γαλλικές τράπεζες καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες • Αιφνιδιάστηκαν με την απόφαση του Λεκορνί οι χρηματιστηριακοί παράγοντες.https://t.co/oXXEa0uS4m — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 6, 2025

Λίγο νωρίτερα, ο Μπρουνό Λεμέρ (ο διορισμός του οποίου το βράδυ της Κυριακής στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων προκάλεσε αντιπαράθεση) ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από την κυβέρνηση Λεκορνί.