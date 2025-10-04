Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
20.4° 18.8°
3 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
15°C
15.9° 13.0°
2 BF
52%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
17°C
18.0° 17.1°
3 BF
67%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
71%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
63%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
68%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
11.4° 11.4°
1 BF
54%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.1° 16.1°
1 BF
75%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.8° 18.0°
1 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.2° 17.7°
2 BF
59%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
0 BF
77%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
0 BF
72%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
3 BF
72%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.7° 16.2°
1 BF
70%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.6° 20.8°
1 BF
69%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.8° 17.7°
0 BF
59%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
15.5° 15.3°
3 BF
59%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
13°C
13.1° 13.1°
0 BF
70%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
64%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 04 Οκτωβρίου, 2025
ο Αντρέι Μπάμπις ψηφίζει στις εκλογές στην Τσεχία
AP Photo

Προβάδισμα νίκης του λαϊκιστή Μπάμπις στις τσεχικές εκλογές, αλλά χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Ο Μπάμπις διεκδικεί την εξουσία με υποσχέσεις για αύξηση τω μισθών, τόνωση ανάπτυξης και μείωση βοήθειας στην Ουκρανία.

Κοντά σε εκλογική επικράτηση βρίσκεται το κόμμα ANO, του Τσέχου λαϊκιστή δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις. 

Σύμφωνα με τις προβολές των πρακτορείων Stem και Stem/Mark για το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News, ο Μπάμπις θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές (που διεξήχθηκαν σε δύο ημέρες: χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο), αλλά δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο,

Οι εν λόγω προβολές, που βασίζονται σε μερικά αποτελέσματα, καταγράφουν ότι το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει το 35,5% των ψήφων. Ακολουθεί η συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα με 22,4%. Βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιούν τα πρακτορεία Stem και Stem/Mark, έξι κόμματα θα κερδίσουν έδρες και ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός και οι σύμμαχοί του δεν θα έχουν πλειοψηφία στην 200μελή κάτω βουλή.

Ο Μπάμπις –που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2017 ως το 2021– διεκδικεί την εξουσία με υποσχέσεις για αύξηση των μισθών, τόνωση της ανάπτυξης και μείωση της βοήθειας για την Ουκρανία. Όπως σημειώνει το Reuters, η αλλαγή από τη σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση είναι πιθανό να ενισχύσει το ακροδεξιό, λαϊκίστικο, αντιμεταναστευτικό στρατόπεδο στην Ευρώπη, καθώς και την αντίθεση στους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Προβάδισμα νίκης του λαϊκιστή Μπάμπις στις τσεχικές εκλογές, αλλά χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual