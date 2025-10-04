Προβάδισμα νίκης του λαϊκιστή Μπάμπις στις τσεχικές εκλογές, αλλά χωρίς πλειοψηφία στη Βουλή

Ο Μπάμπις διεκδικεί την εξουσία με υποσχέσεις για αύξηση τω μισθών, τόνωση ανάπτυξης και μείωση βοήθειας στην Ουκρανία.

Κοντά σε εκλογική επικράτηση βρίσκεται το κόμμα ANO, του Τσέχου λαϊκιστή δισεκατομμυριούχου και πρώην πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις.

Σύμφωνα με τις προβολές των πρακτορείων Stem και Stem/Mark για το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Prima News, ο Μπάμπις θα κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές (που διεξήχθηκαν σε δύο ημέρες: χθες Παρασκευή και σήμερα Σάββατο), αλλά δεν θα έχει απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο,

Οι εν λόγω προβολές, που βασίζονται σε μερικά αποτελέσματα, καταγράφουν ότι το κόμμα ANO του Μπάμπις αναμένεται να κερδίσει το 35,5% των ψήφων. Ακολουθεί η συμμαχία Spolu του απερχόμενου πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα με 22,4%. Βάσει του μοντέλου που χρησιμοποιούν τα πρακτορεία Stem και Stem/Mark, έξι κόμματα θα κερδίσουν έδρες και ο απερχόμενος κυβερνητικός συνασπισμός και οι σύμμαχοί του δεν θα έχουν πλειοψηφία στην 200μελή κάτω βουλή.

Ο Μπάμπις –που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2017 ως το 2021– διεκδικεί την εξουσία με υποσχέσεις για αύξηση των μισθών, τόνωση της ανάπτυξης και μείωση της βοήθειας για την Ουκρανία. Όπως σημειώνει το Reuters, η αλλαγή από τη σημερινή κεντροδεξιά κυβέρνηση είναι πιθανό να ενισχύσει το ακροδεξιό, λαϊκίστικο, αντιμεταναστευτικό στρατόπεδο στην Ευρώπη, καθώς και την αντίθεση στους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.