Στην Αθήνα η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι

Στην Ελλάδα η Eυρωπαία εισαγγελέας για να διερευνήσει τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ελλάδα θα ταξιδέψει η Eυρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αυτή την εβδομάδα. Οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των Τεμπών προφανώς θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σκοπεύει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

Η Κοβέσι θα επισκεφθεί το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα και θα έχει συναντήσεις με αρκετές εθνικές αρχές (υπουργούς, αρχηγό αστυνομίας, τελωνείων, γενικό εισαγγελέα κ.λπ.).

