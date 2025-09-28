Ο Ζελένσκι καλεί ΗΠΑ-ΕΕ να βγάλουν το φίδι από την τρύπα για τη ρωσική επίθεση

Ορκίστηκε ότι η Ουκρανία «θα αντεπιτεθεί», προσθέτοντας πως υπολογίζει σε μια «ισχυρή αντίδραση» από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Αυξήθηκαν τα θύματα του ρωσικού βομβαρδισμού στην Ουκρανία, που σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις διήρκησε πάνω από 12 ώρες. Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 40, ενώ υπάρχουν και τέσσερις νεκροί στο Κίεβο, ανάμεσά τους κι ένα ανήλικο κορίτσι.

Μπροστά σε μία από τις «μαζικότερες ρωσικές επιθέσεις από την αρχή του πολέμου», όπως χαρακτηρίστηκε, ο Ζελένσκι έδωσε όρκο ότι η χώρα του θα προβεί σε αντίποινα.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει ακόμα επίσημα.

Υπολογίζει σε συμμάχους

Ο Ζελένσκι ορκίστηκε ότι η Ουκρανία «θα αντεπιτεθεί» σε μια προσπάθεια να «επιβάλει τη διπλωματία» στη Ρωσία και τόνισε ότι υπολογίζει σε μια «ισχυρή αντίδραση» από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή η άθλια επίθεση έλαβε χώρα στην πραγματικότητα στο τέλος της εβδομάδας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και έτσι η Ρωσία δηλώνει την πραγματική της θέση», είπε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την υποστήριξή του στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και στην έκκλησή του προς τη «Συμμαχία των προθύμων» να περιορίσουν τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ άλλαξε πρόσφατα τη θέση του για τον πόλεμο, λέγοντας για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι πίστευε πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει τα εδάφη που είχε χάσει από τη Μόσχα, καθώς η ρωσική οικονομία πλήττονταν υπό την πίεση ενός παρατεταμένου πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά φαίνεται ολοένα και πιο απογοητευμένος από την έλλειψη προθυμίας από το Κρεμλίνο να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες.