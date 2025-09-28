Ρωσική επίθεση με drones, «από τις μαζικότερες από την έναρξη του πολέμου» λέει το Κίεβο

Τουλάχιστον 10 τραυματίες σε Κίεβο και Ζαπορίζια • Για «μαζική» επίθεση κάνει λόγο η Ουκρανία • Η Πολωνία στο πλευρό του συμμάχου της, κινητοποίησε την αεροπορία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε «μαζική» επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα του Σαββάτου, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο έκανε λόγο για εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους, που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια.

«Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις ενώ ο κόσμος κοιμόταν. Για ακόμα μια φορά, εκατοντάδες drones και πυραύλους, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα μεταξύ των αμάχων», δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται, ύστερα από «μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου», όπως χαρακτηρίστηκε.

Η Ζαπορίζια χτυπήθηκε «τουλάχιστον τέσσερις φορές» σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ, που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Η Πολωνία κινητοποίησε την αεροπορία της

Η σύμμαχος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε «προληπτικά» την αεροπορία της.

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06.00 ώρα Ελλάδας.

Επιπλέον, η χώρα έκλεισε τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα, τουλάχιστον έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας «εξαιτίας μη προγραμματισμένη στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους», όπως ανέφερε σήμερα ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Προειδοποιήσεις Λαβρόφ σε ΝΑΤΟ και ΕΕ

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «οποιαδήποτε επιθετικότητα εναντίον της χώρας του θα τύχει αποφασιστικής απάντησης».

«Θα το μετανιώσετε», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας για την προειδοποίηση κατάρριψης ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών σε περίπτωση νέων παραβιάσεων.

Παράλληλα κατηγόρησε την Γερμανία για μιλιταριστική ρητορική καταγγέλλοντας ότι το Βερολίνο στοχεύει να ηγηθεί του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού. «Δεν πρόκειται μόνο για μια συνεχή διαδικασία επαναστρατιωτικοποίησης. Υπάρχουν επίσης σαφή σημάδια αναβίωσης του ναζισμού, κι αυτό συμβαίνει πιθανώς για τον ίδιο σκοπό που είχε ο Χίτλερ: να υποτάξει όλη την Ευρώπη και να επιχειρήσει να προκαλέσει μια στρατηγική ήττα της Σοβιετικής Ένωσης τότε και της Ρωσίας σήμερα», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα καταρρίπτει drones, μετά και τον εντοπισμό ενός «σμήνους» πάνω από το βόρειο τμήμα της χώρα την ώρα που σε εξέλιξη είναι πρωτοφανής από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου στρατιωτική άσκηση στο Αμβούργο.

Το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στη Βαλτική

Μετά τα περιστατικά υπερ-πτήσεων drones στη Δανία, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως ενισχύει την παρουσία του στην Βαλτική Θάλασσα, με τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας. Νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», προστίθενται στον αντιαεροπορικό σχεδιασμό.

Η Δανία εντόπισε drones για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα και μάλιστα πάνω από την μεγαλύτερη στρατιωτική βάση χώρας. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Δανία βρέθηκε στο στόχαστρο «υβριδικών επιθέσεων» τις τελευταίες ημέρες, κάνοντας λόγο για μια μορφή μη συμβατικού πολέμου.

Όπως δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, μετά την πρόκληση σημαντικών αναταραχών σε πολλά αεροδρόμια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η Ευρώπη θα πρέπει να αντιμετωπίζει πλέον «πιο βίαιες και συχνές υβριδικές επιθέσεις ως μια νέα πραγματικότητα».

Όπως ωστόσο επισημαίνει το CNN, η Δανία έχει δώσει στην Ουκρανία F16, θα τη βοηθήσει να κατασκευάσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος εξοπλίζεται με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ικανούς να πλήξουν ρωσικά εδάφη.