Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από την Πορτογαλία

Τέταρτο χτύπημα μέσα σε μια ημέρα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Πορτογαλία γίνεται η τέταρτη χώρα μέσα στη σημερινή ημέρα που ανακοινώνει πως αναγνωρίζει κράτος της Παλαιστίνης.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ενώ είχαν προηγηθεί ανάλογες ενέργειες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η Λισαβόνα είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, όμως, αναμενόταν να το πράξει τις επόμενες ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.