Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, 2025
Παλαιστίνη σημαία
Φωτογραφία αρχείου | Scott A Garfitt/Invision/AP

Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από την Πορτογαλία

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Τέταρτο χτύπημα μέσα σε μια ημέρα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Πορτογαλία γίνεται η τέταρτη χώρα μέσα στη σημερινή ημέρα που ανακοινώνει πως αναγνωρίζει κράτος της Παλαιστίνης.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ενώ είχαν προηγηθεί ανάλογες ενέργειες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Η Λισαβόνα είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, όμως, αναμενόταν να το πράξει τις επόμενες ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

TAGS
Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από την Πορτογαλία

