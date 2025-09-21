Αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και από την Πορτογαλία

Η Πορτογαλία γίνεται η τέταρτη χώρα μέσα στη σημερινή ημέρα που ανακοινώνει πως αναγνωρίζει κράτος της Παλαιστίνης.
Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ενώ είχαν προηγηθεί ανάλογες ενέργειες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία.
Η Λισαβόνα είχε δηλώσει πως θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, όμως, αναμενόταν να το πράξει τις επόμενες ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
