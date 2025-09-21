Χάους συνέχεια στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Ακύρωσαν τις μισές πτήσεις της μέρας οι Βρυξέλλες

Νέες προσπάθειες καταβάλλονται για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την κυβερνοεπίθεση στο λογισμικό της εταιρίας που παρέχει τα συστήματα σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο (Χίθροου).

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία επιβατών σε μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης, ανάμεσά τους και το πιο πολυσύχναστο, το Χίθροου του Λονδίνου, τα οποία προσπάθησαν την Κυριακή να αποκαταστήσουν τη λειτουργία τους μετά από κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τα αυτόματα συστήματα check-in.

Όπως είναι γνωστό το Σάββατο, χάκερς στοχοποίησαν την εταιρεία Collins Aerospace (θυγατρική της RTX), που παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν σοβαρές δυσκολίες στα αεροδρόμια Χίθροου, Βερολίνου και Βρυξελλών, με ουρές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, η κατάσταση είχε βελτιωθεί σημαντικά, αν και υπήρχαν ακόμη καθυστερήσεις, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι των αεροδρομίων. Οι ρυθμιστικές αρχές ερευνούν την προέλευση της επίθεσης.

Το αεροδρόμιο Βρυξελλών αρχικά ανακοίνωσε ότι από τις 257 προγραμματισμένες αναχωρήσεις, ακυρώθηκαν 45 πτήσεις, ενώ οι καθυστερήσεις κυμαίνονταν από 30 έως 90 λεπτά. Ένας επιβάτης από Βρυξέλλες είπε πως για όσους είχαν κάνει online check-in η εμπειρία ήταν «σχεδόν κανονική», αλλά όσοι έπρεπε να παραδώσουν αποσκευές περίμεναν πολύ περισσότερο.

Αργότερα την Κυριακή όμως, το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν τις μισές από τις πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν τη Δευτέρα από αυτό, καθώς δεν επιλύθηκαν εντέλει τα προβλήματα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε πως η Collins Aerospace, η πάροχος του συστήματος καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμα παραδώσει μια ασφαλή επικαιροποιημένη εκδοχή του λογισμικού που είναι απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο Βερολίνου ανέφερε ότι εφαρμόζεται χειροκίνητη διαδικασία, ωστόσο δεν καταγράφηκαν μεγάλες ακυρώσεις ή σοβαρές καθυστερήσεις.

Το Χίθροου δήλωσε πως οι «πλείστες πτήσεις συνεχίστηκαν κανονικά», παρότι οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονταν.

Η RTX χαρακτήρισε το περιστατικό «κυβερνοσχετική διακοπή» και διευκρίνισε ότι επηρέασε το λογισμικό MUSE, που χρησιμοποιούν πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Η επίθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά πρόσφατων κυβερνοχτυπημάτων σε διαφορετικούς κλάδους, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover όπου η παραγωγή σταμάτησε, αλλά και στημ εταιία Marks & Spencer η οποία υπέστη ζημίες εκατοντάδων εκατομμυρίων λιρών.