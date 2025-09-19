Αθήνα, 24°C
Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου, 2025
Ρωσικό Mig-31
Ρωσικό Mig-31 πετάει κατά τη διάρκεια στρατιωτικής άσκησης του 2022. | (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

Η Εσθονία καταγγέλλει παραβίαση του εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά UPD

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
«Απρόσμενα θρασύτατη» παραβίαση εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ, λέει ο υπουργός Εξωτερικών • Ο Ρώσος επιτετραμμένος κλήθηκε για εξηγήσεις • Δεν έχει απαντήσει η

Οργή και ανησυχία εκφράζει η Εσθονία, καταγγέλλοντας την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά μαχητικά. 

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μάργκους Τσάχκνα, ο οποίος μιλάει για «απρόσμενα θρασύτατη» παραβίαση εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ. και προσθέτει «η Ρωσία εξακολουθεί να κλιμακώνει και να δοκιμάζει τα σύνορα, η επιθετικότητα πρέπει να λάβει απάντηση με ταχύτατη ενδυνάμωση της πολιτικής και οικονομικής πίεσης».

Παράλληλα, ο Ρώσος επιτετραμμένος στο Ταλίν εκλήθη για να δώσει εξηγήσεις.

Την είδηση μετέδωσε, αρχικά, το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο ευρωπαϊκές και νατοϊκές πηγές

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τρία μαχητικά MIG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί για 12 λεπτά, ενώ σηκώθηκαν και ιταλικά F-35 για να τα απωθήσουν. 

Το θέμα σχολίασε ήδη η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας στο Χ, Κάγια Κάλας, γράφοντας «η σημερινή παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση. Αυτή είναι η τρίτη παραβίαση του εναέριου χώρου της Ε.Ε. σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει τις εντάσεις στην περιοχή. Η Ε.Ε. στέκεται αλληλέγγυα στην Εσθονία. Είμαι κοντά στην κυβέρνηση της χώρας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη - μέλη ενισχύοντας τις άμυνές τους με ευρωπαϊκές πηγές. Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Δύσης. Δεν πρέπει να δείξουμε αδυναμία».

 

