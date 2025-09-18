Η Γαλλία «βράζει», απεργίες και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα [εικόνες+βίντεο]

Γερό «χαστούκι» σε Μακρόν και Λεκορνί • Πάνω από 800.000 εργαζόμενοι στους δρόμους αντιδρούν στον προϋπολογισμό λιτότητας, 476 διαδηλώσεις σε εξέλιξη • Τουλάχιστον 94 συλλήψεις.

Τα συνδικάτα και οι πολίτες στους δρόμους, σε μία από τις πιο ιστορικές και μαζικότερες απεργίες στη Γαλλία, με σκοπό να βάλουν φρένο στον Λεκορνί και τον Μακρόν που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν τα λαϊκά εισοδήματα με το τσουνάμι λιτότητας που δρομολογούν.

Η αστυνομία εκτιμά πως περίπου 800.000 διαδηλωτές θα κατακλύσουν του γαλλικούς δρόμους σε όλη τη χώρα.https://t.co/Yi5pkBO0GA — EFSYN (@EFSYNTAKTON) September 18, 2025

Η σημερινή απεργία ήρθε μετά από κάλεσμα των εργατικών ομοσπονδιών στη Γαλλία, κάτι που είχε να γίνει από τις 6 Ιουνίου 2023 ενάντια στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν.

Η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού που δεν μπόρεσε να βρει συμμάχους στο γαλλικό κοινοβούλιο για να περάσει τον προϋπολογισμό λιτότητας με περικοπές 44 δισ. σε δημόσιες δαπάνες φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για τα συνδικάτα που βλέπουν στον νέο πρωθυπουργό που επέλεξε ο Μακρόν, Σεμπαστιάν Λεκορνί, τη συνέχεια της ίδιας πολιτικής.

Σε εξέλιξη πάνω από 476 διαδηλώσεις

Εκατοντάδες διαδηλώσεις είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε όλη τη χώρα, με τον Guardian να μεταδίδει πως, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία, 94 άτομα είχαν συλληφθεί μέχρι το μεσημέρι, συμπεριλαμβανομένων 15 στο Παρίσι. Ενώ, 32 εξ αυτών παραμένουν υπό κράτηση.

Στη Μασσαλία, περίπου 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, με τους διαδηλωτές να κάνουν λόγο για πολύ υψηλότερους αριθμούς, αναφέρει η Liberation.

Ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, σιδηροδρομικοί, νοσοκομειακό προσωπικό... Η πορεία της Μασσαλίας έχει μεγάλη συμμετοχή.

Manifestation ultra massive à Marseille

La France n’en peut plus de Macron #greve18septembre pic.twitter.com/1rir3Olw3P — Marcel (@realmarcel1) September 18, 2025

«Μόλις μας είπαν ότι στα δημοτικά σχολεία των βόρειων συνοικιών, το 65% των εργαζομένων απεργεί», αναφέρει μια καθηγήτρια ισπανικών του λυκείου Antonin Artaud, ικανοποιημένη από την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών.

«Είναι πολύ πιο μαζική από ότι στις 10 Σεπτεμβρίου, οι δάσκαλοι συμμετείχαν, αλλά και το προσωπικό της εκπαίδευσης, οι καντίνες και οι σχολικές λέσχες είναι κλειστές σε πολλά ιδρύματα».

Από την αρχή του σχολικού έτους, «κυριαρχεί η απογοήτευση», εξηγεί η καθηγήτρια, η οποία ελπίζει κυρίως ότι η κινητοποίηση θα επηρεάσει πέρα από όλα τα άλλα και τον μελλοντικό προϋπολογισμό της εκπαίδευσης.

🇫🇷 French protesters are staging a day of nationwide disruption in a show of anger over President Emmanuel Macron's budget policies, with mass protests expected, transport chaos and clashes between police and demonstrators.

➡️ https://t.co/xumHsTIQNP pic.twitter.com/z7lGloK8c0 — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

«Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους, αλλά και να προωθήσουμε ένα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα», αναφέρει.

Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στους δρόμους της Νάντης, όπου σημειώθηκαν κάποιες συγκρούσεις με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων, και της Λυών, όπου γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν τρία άτομα, σύμφωνα με το Reuters.

Διαδηλωτές εισέβαλαν στο προαύλιο του υπουργείου Οικονομικών

Μετά από μια γενική συνέλευση στο σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, περίπου 100 διαδηλωτές, με επικεφαλής τον Fabien Villedieu, γενικό γραμματέα της SUD-Rail, κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο του υπουργείου Οικονομίας.

AP Photo/Michel Euler

Ούτε η παρουσία της αστυνομίας, ούτε αυτοί που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του χώρου αποθάρρυναν τους διαδηλωτές, στους οποίους οι διοργανωτές είχαν δώσει εντολή «να μην σπάσουν τίποτα».

Στην πραγματικότητα, παρέμειναν στην αυλή που περιβάλλει τα γραφεία των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, αναφέρει η Le Monde. Εκεί, άναψαν καπνογόνα και «διαβεβαίωναν» τους περίεργους που παρακολουθούσαν από τα παράθυρα ότι «έχουν λύσεις για να βρουν χρήματα: αρκεί να τα πάρουν από τις τσέπες των δισεκατομμυριούχων».

Striking French workers just stormed the Ministry of Finance in Paris right now as the fight against govt attacks kicks off across France. This is how we defend our class. You don't mess with the French workers. pic.twitter.com/s3XSisT5jj — GhostofDurruti (@DurrutiRiot) September 18, 2025

«Θέλουμε να τελειώνουμε με τις θυσίες που ζητά ο Μακρόν»

Στο Μπελφόρ, μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές περιοχές, συνεχίζεται η κινητοποίηση των εργαζομένων των εργοστασίων GE-Arabelle και Alstom.

Το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό «τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ», όπως διαβεβαιώνουν. «Θέλουμε να τελειώνουμε με τις θυσίες που ζητά ο Μακρόν και όλα τα μέτρα λιτότητας», αναφέρει η Βαλερί Πρεβό, διοικητική υπάλληλος του κολοσσού.

AP Photo/Mathieu Pattier

Σύμφωνα με την ίδια, ο «Μακρόν» λειτουργεί όπως οι εργοδότες της Alstom: «Αν μπορούμε να προσλαμβάνουμε λιγότερο προσωπικό και να παράγουμε το ίδιο, γιατί να στερηθούμε κάτι;». Εσωτερικά, τα αιτήματα έχουν να κάνουν με την εντατικοποίηση της εργασία, την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου και την πλήρωση των θέσεων με συμβασιούχους.

Μήνυμα Μελανσόν από τη Μασσαλία

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν - Λικ Μελανσόν βρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι της Μασσαλίας και έστειλε μήνυμα τόσο στον Μακρόν και τον Λεκορνί αλλά και έμμεσο μήνυμα στους συμμάχους του Σοσιαλιστές στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, που έχουν απομακρυνθεί από τη συμμαχία μετά τις εκλογές του 2024 που έδωσε την πρωτιά στον εκλογικό συνασπισμό.

Συνοδευόμενος από τους δύο βουλευτές του κόμματος της Αριστεράς στη Μασσαλία, Manuel Bompard και Sébastien Delogu, ο Μελανσόν πήρε το λόγο πριν από την αναχώρηση της πορείας που μαζικοποιήθηκε ξαφνικά, στο Παλιό Λιμάνι. «Η σημερινή μέρα είναι ένα τεράστιο γεγονός», δήλωσε ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία. Είναι ένα συνδικαλιστικό γεγονός, αλλά και, δεδομένης της κλίμακας του, ένα γεγονός που θα έχει τόσο βαθιά πολιτική επίδραση που κανείς δεν θα μπορεί να το αγνοήσει».

Jean Luc Mélenchon déclare :



La classe médiatique est presque autant vomit que la classe politique et je leur donne raison aux gens, qu'ils s'en aillent tous 😎

pic.twitter.com/TrpPZhHI2g — Ingénieur social-Libre de penser et d'agir ✌️ (@PatrickGuicha20) September 18, 2025

«Νόμιζαν ότι είχαν ξεφορτωθεί το πρόβλημα της συνταξιοδότησης στα 64, που επιβλήθηκε με τη βία... Και να που επανέρχεται στο προσκήνιο», είπε με ικανοποίηση. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια σημαντική ενίσχυση για το σχέδιό μας».

Εκτίμησε επίσης ότι ο νέος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, «δεν καταφέρνει τίποτα» και κάλεσε να σταματήσουν «οι θεατρινισμοί, αυτές οι ατέρμονες συζητήσεις που δεν είναι πραγματικός διάλογος και τελικά δίνουν στους Γάλλους την εντύπωση μιας γενικευμένης συνωμοσίας».

Ο ίδιος κάλεσε τον Λεκορνί να υποβληθεί σε ψήφο εμπιστοσύνης ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, όπως ο προκάτοχός του Φρανσουά Μπαϊρού: «Δεν θα την κερδίσει. Θα έχουμε μια ενωμένη αριστερά για να ψηφίσουμε την μομφή», διαβεβαίωσε. «Αυτή η κωμωδία πρέπει να τελειώνει το συντομότερο δυνατό».