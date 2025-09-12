Υπό αξιολόγηση τα αιτήματα Τουρκίας και Νότιας Κορέας για το SAFE

Η Κομισιόν εξετάζει τα αιτήματα της Τουρκίας και Νότιας Κορέας στο πλαίσιο ένταξής τους στο πρόγραμμα SAFE.

Η Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα Τουρκίας και Νοτίας Κορέας για την συμμετοχή του στο εργαλείο SAFE, επιβεβαίωσε ο Τομάς Ρενιέρ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα άμυνας.

Δήλωσε ότι η Επιτροπή εξετάζει τα αιτήματα της Τουρκίας και της Νότιας Κορέας για πιθανή συνεργασία στο πλαίσιο του εργαλείου SAFE, όπως είχε κάνει προηγουμένως με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, όπως κάναμε με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτροπή θα εξετάσει αυτά τα αιτήματα και θα αποφασίσει εάν θα υποβάλει σύσταση προς το Συμβούλιο για να λάβει εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για μια πολύ γενική εξήγηση, δεν προδικάζω ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε, ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Νότια Κορέα,» τόνισε.

«Όπως ανέφερα χθες, είμαστε πλήρως ενήμεροι για τις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν προστατευτικά μέτρα στο SAFE. Ένα από αυτά είναι το Άρθρο 16, το οποίο προβλέπει ότι, αν μια τρίτη χώρα αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια ενός κράτους μέλους ή της ΕΕ συνολικά, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει ή να αποκλείει τη συμμετοχή της χώρας αυτής στο SAFE», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ