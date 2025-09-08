Πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό του Χίθροου - Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Πυρκαγιά έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η πυροσβεστική του Λονδίνου έλαβε κλήση για μια «πυρκαγιά που περιλαμβάνει επικίνδυνα υλικά». Η διοίκηση του αεροδρομίου εκκένωσε για περίπου μιάμιση ώρα τον τερματικό σταθμό «4», τον σταθμό στον οποίο λαμβάνει χώρα η πυρκαγιά, ωστόσο η επιβατική δραστηριότητα συνεχίζεται κανονικά σε γενικές γραμμές. Ο τερματικός σταθμός άνοιξε ξανά περί τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) και παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε όσους αντιμετώπισαν τραυματισμούς. Αναμένονται καθυστερήσεις σε επόμενες πτήσεις από τον εν λόγω τερματικό σταθμό.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Τερματικός Σταθμός 4 είναι ασφαλής για να επαναλειτουργήσει και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πτήσεις θα αναχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Λυπούμαστε πολύ για την αναστάτωση που προκλήθηκε, η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών και των συναδέλφων μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Προτρέπουμε τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους απόψε και οι συνάδελφοί μας θα είναι στη διάθεσή σας μέχρι αργά το βράδυ για να σας βοηθήσουν».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε πως υπήρξαν 20 άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν και αντιμετώπισαν προβλήματα όμως αναρρώνουν χωρίς κίνδυνο για τη ζωή τους, εκτός από έναν πολίτη ο οποίος παραμένει στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται για την ώρα. Δεν υπάρχουν συλλήψεις προσώρας, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.