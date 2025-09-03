Αθήνα, 34°C
Τετάρτη, 03 Σεπτεμβρίου, 2025
Πούτιν - Ζελένσκι

«Πρόσκληση» Πούτιν στον Ζελένσκι να συναντηθούν στη Μόσχα

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Υποστηρίζει πως είναι έτοιμος να τον συναντήσει, ενώ τον καλεί να διεξάγει δημοψήφισμα για τα εδαφικά ζητήματα.

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η επίλυση του ουκρανικού δείχνει να έχει βαλτώσει, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε μήνυμα - πρόσκληση στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Μόσχα. Πάντως, μια συνάντηση στη ρωσική πρωτεύουσα μοιάζει μάλλον απίθανο να πραγματοποιηθεί. 

Μιλώντας από την Κίνα, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν πάντα ανοιχτός στο να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά επανέλαβε τη συχνά επαναλαμβανόμενη θέση του Κρεμλίνου ότι μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί καλά εκ των προτέρων και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα.

«Όσο για μια συνάντηση με τον Ζελένσκι, δεν έχω αποκλείσει ποτέ την πιθανότητα μιας τέτοιας συνάντησης. Αλλά έχει νόημα; Να δούμε», είπε ο Πούτιν.

Επίσης, ο Ρώσος ηγέτης είπε ότι κατά την άποψή του η Ουκρανία πρέπει να ακυρώσει τον στρατιωτικό νόμο, να προχωρήσει σε εκλογές και να διεξάγει δημοψήφισμα για εδαφικά ζητήματα, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους «κηδεμόνες» του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι δρομολογείται διμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι ανάλογες ενέργειες προκειμένου αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί. 

