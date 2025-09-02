Καμία ένδειξη ρωσικής παρέμβασης, λέει το FlightRadar24 για την πτήση Φον ντερ Λάιεν

Δεν προκύπτει από τα στοιχεία δεδομένων της σουηδικής υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων ότι υπήρξε πρόβλημα με το σήμα GPS • Η ανακοίνωση του FlightRadar24 διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Κομισιόν για «απροκάλυπτη παρέμβαση» • Φέικ νιουζ καταγγέλλει η Ρωσία.

Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η πτήση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους και αναγκάστηκε να προσγειωθεί με αναλογικούς χάρτες, όπως σημείωνε δημοσίευμα των Financial Times.

Breaking news: A suspected Russian interference attack targeting the president of the European Commission, Ursula von der Leyen, disabled GPS navigation services at a Bulgarian airport and forced the commission president’s plane to land using paper maps. https://t.co/FguqRHYCTY pic.twitter.com/d2FBcdnu9R — Financial Times (@FT) September 1, 2025

Η Κομισιόν, μετά το περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση «δείχνοντας» τη Ρωσία, μιλώντας για «απροκάλυπτη παρέμβαση».

Ενώ, στη συνέχεια η Κομισιόν πρόσθεσε πως «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας».

«Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία», τόνισε, μέσα σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων για το πιθανό τέλος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Η Ρωσία αρνήθηκε «εμπλοκή» στην πτήση

Σε μια ξεκάθαρη διάψευση των δημοσιευμάτων και των πληροφοριών σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στις παρεμβολές στο GPS του συστήματος πλοήγησης του αεροσκάφους, προχώρησε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως φέικ νιουζ.

«Οι πληροφορίες σας είναι ανακριβείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στους Financial Times.

«Δεν προκύπτει πρόβλημα με το GPS»

Πέρα από τη Ρωσία που διέψευσε την πιθανή εμπλοκή της, το δημοσίευμα των FT και η ανακοίνωση της Κομισιόν αμφισβητήθηκε και από... ευρωπαϊκό έδαφος.

Ειδικότερα, το FlightRadar24, η σουηδική υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων σε πραγματικό χρόνο εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πτήση, σημειώνοντας ότι δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα με το σήμα καθ' όλη τη διάρκειά της.

«Βλέπουμε αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για παρεμβολές GPS που επηρεάζουν το αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής για 1 ώρα», έγραψε σε ανακοίνωση.

«Αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε από τα δεδομένα μας.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 1 ώρα και 48 λεπτά. Διήρκεσε 1 ώρα και 57 λεπτά.

Ο αναμεταδότης του αεροσκάφους ανέφερε καλή ποιότητα σήματος GPS από την απογείωση έως την προσγείωση», σημείωσε.

We are seeing media reports of GPS interference affecting the plane carrying Ursula von der Leyen to Plovdiv, Bulgaria. Some reports claim that the aircraft was in a holding pattern for 1 hour.



This is what we can deduce from our data.



* The flight was scheduled to take 1 hour… pic.twitter.com/qiSNfCTJtZ — Flightradar24 (@flightradar24) September 1, 2025

Είναι αξιόπιστη η υπηρεσία;

Το Flightradar24 πρόκειται για μια διαδικτυακή υπηρεσία από τη Σουηδία, η οποία εμφανίζει πληροφορίες παρακολούθησης πτήσης αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο σε έναν χάρτη.

Περιλαμβάνει πληροφορίες παρακολούθησης πτήσης, προελεύσεις και προορισμούς, αριθμούς πτήσεων, τύπους αεροσκαφών, θέσεις, υψόμετρα, κατευθύνσεις και ταχύτητες. Μπορεί επίσης να εμφανίζει επαναλήψεις με χρονική καθυστέρηση προηγούμενων ιχνών και ιστορικά δεδομένα πτήσεων ανά αεροπορική εταιρεία, αεροσκάφος, τύπο αεροσκάφους, περιοχή ή αεροδρόμιο.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογών για κινητά, ενώ ο Guardian θεωρεί τον ιστότοπο «έγκυρο».

Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ADS-B στον κόσμο με πάνω από 40.000 συνδεδεμένους δέκτες, πάνω από 200.000 πτήσεις που παρακολουθούνται ανά ημέρα και πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες το 24ωρο.

Σημειώνεται ότι το Flightradar24 χρησιμοποιείται και από τις περισσότερες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και άλλους στον κλάδο της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των Airbus, Boeing και Embraer.