Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
32°C
32.4° 31.3°
3 BF
34%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
30°C
31.5° 28.6°
2 BF
36%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
28.0° 28.0°
1 BF
59%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
44%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
48%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
39%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
26%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.2° 30.2°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
30.5° 27.8°
4 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 30.4°
4 BF
37%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 29.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
29°C
28.7° 28.7°
2 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
61%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
31°C
30.7° 30.7°
1 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
33.3° 30.1°
2 BF
25%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
4 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
31.1° 31.1°
3 BF
25%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.3°
3 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.6° 28.1°
3 BF
52%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
43%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
AP Photo/Virginia Mayo

Καμία ένδειξη ρωσικής παρέμβασης, λέει το FlightRadar24 για την πτήση Φον ντερ Λάιεν

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Δεν προκύπτει από τα στοιχεία δεδομένων της σουηδικής υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων ότι υπήρξε πρόβλημα με το σήμα GPS • Η ανακοίνωση του FlightRadar24 διαψεύδει τους ισχυρισμούς της Κομισιόν για «απροκάλυπτη παρέμβαση» • Φέικ νιουζ καταγγέλλει η Ρωσία.

Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η πτήση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους και αναγκάστηκε να προσγειωθεί με αναλογικούς χάρτες, όπως σημείωνε δημοσίευμα των Financial Times.

Η Κομισιόν, μετά το περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση «δείχνοντας» τη Ρωσία, μιλώντας για «απροκάλυπτη παρέμβαση».

Ενώ, στη συνέχεια η Κομισιόν πρόσθεσε πως «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας».

«Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία», τόνισε, μέσα σε μια περίοδο διαπραγματεύσεων για το πιθανό τέλος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Η Ρωσία αρνήθηκε «εμπλοκή» στην πτήση

Σε μια ξεκάθαρη διάψευση των δημοσιευμάτων και των πληροφοριών σχετικά με την εμπλοκή της Ρωσίας στις παρεμβολές στο GPS του συστήματος πλοήγησης του αεροσκάφους, προχώρησε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ως φέικ νιουζ.

«Οι πληροφορίες σας είναι ανακριβείς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στους Financial Times.

«Δεν προκύπτει πρόβλημα με το GPS»

Πέρα από τη Ρωσία που διέψευσε την πιθανή εμπλοκή της, το δημοσίευμα των FT και η ανακοίνωση της Κομισιόν αμφισβητήθηκε και από... ευρωπαϊκό έδαφος.

Ειδικότερα, το FlightRadar24, η σουηδική υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων σε πραγματικό χρόνο εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την πτήση, σημειώνοντας ότι δεν εντόπισε κανένα πρόβλημα με το σήμα καθ' όλη τη διάρκειά της.

«Βλέπουμε αναφορές στα μέσα ενημέρωσης για παρεμβολές GPS που επηρεάζουν το αεροπλάνο που μετέφερε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής για 1 ώρα», έγραψε σε ανακοίνωση.

«Αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε από τα δεδομένα μας.

  • Η πτήση είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 1 ώρα και 48 λεπτά. Διήρκεσε 1 ώρα και 57 λεπτά.
  • Ο αναμεταδότης του αεροσκάφους ανέφερε καλή ποιότητα σήματος GPS από την απογείωση έως την προσγείωση», σημείωσε.

Είναι αξιόπιστη η υπηρεσία;

Το Flightradar24 πρόκειται για μια διαδικτυακή υπηρεσία από τη Σουηδία, η οποία εμφανίζει πληροφορίες παρακολούθησης πτήσης αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο σε έναν χάρτη.

Περιλαμβάνει πληροφορίες παρακολούθησης πτήσης, προελεύσεις και προορισμούς, αριθμούς πτήσεων, τύπους αεροσκαφών, θέσεις, υψόμετρα, κατευθύνσεις και ταχύτητες. Μπορεί επίσης να εμφανίζει επαναλήψεις με χρονική καθυστέρηση προηγούμενων ιχνών και ιστορικά δεδομένα πτήσεων ανά αεροπορική εταιρεία, αεροσκάφος, τύπο αεροσκάφους, περιοχή ή αεροδρόμιο.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω ιστοσελίδας ή εφαρμογών για κινητά, ενώ ο Guardian θεωρεί τον ιστότοπο «έγκυρο».

Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ADS-B στον κόσμο με πάνω από 40.000 συνδεδεμένους δέκτες, πάνω από 200.000 πτήσεις που παρακολουθούνται ανά ημέρα και πάνω από 4 εκατομμύρια χρήστες το 24ωρο.

Σημειώνεται ότι το Flightradar24 χρησιμοποιείται και από τις περισσότερες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και άλλους στον κλάδο της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων των Airbus, Boeing και Embraer.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καμία ένδειξη ρωσικής παρέμβασης, λέει το FlightRadar24 για την πτήση Φον ντερ Λάιεν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual