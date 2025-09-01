Αθήνα, 32°C
Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου, 2025
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Επιβεβαιώνει η Κομισιόν για ρωσικές παρεμβολές στο αεροσκάφος της Φον ντερ Λάιεν

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Το αεροπλάνο που τη μετέφερε έχασε την επαφή με το GPS κι αναγκάστηκε να προσγειωθεί με αναλογικούς χάρτες • Φόβοι στις Βρυξέλλες για αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το αεροσκάφος της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχασε την πρόσβαση στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία την Κυριακή, ωστόσο το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία.

Το περιστατικό που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Financial Times αντιμετωπίζεται ως πιθανή ρωσική ενέργεια, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μπορούμε πράγματι να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε παρεμβολή σήματος GPS, αλλά το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Βουλγαρία. Οι βουλγαρικές αρχές μας ενημέρωσαν ότι υποψιάζονται πως αυτό οφείλεται σε απροκάλυπτη παρέμβαση από τη Ρωσία», δήλωσε η δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Αριάνα Ποδέστα. Η ίδια επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των FT ότι το αεροσκάφος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες πλοήγησης GPS ενώ προσέγγιζε το αεροδρόμιο του Πλόβντιβ στη Βουλγαρία χθες, Κυριακή, γεγονός που αποδίδεται σε Ρωσικές ενέργειες.

Όπως είπε η ίδια «είμαστε φυσικά συνηθισμένοι σε αυτού του είδους τις απειλές και εκφοβισμούς, που αποτελούν τακτικό στοιχείο της εχθρικής συμπεριφοράς της Ρωσίας. Αυτό το περιστατικό ενισχύει ακόμα περισσότερο την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και τη στήριξή μας προς την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την επιτακτικότητα της αποστολής που πραγματοποιεί η Πρόεδρος στις παραμεθόριες χώρες αυτές τις μέρες. Εκεί βλέπει από κοντά τις καθημερινές απειλές από τη Ρωσία», δήλωσε σχετικά με την περιοδεία της Φον ντερ Λάιεν σε χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Όπως τόνισε, «η ΕΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε αμυντικές δαπάνες και στην ετοιμότητα της Ευρώπης, ακόμα περισσότερο έπειτα απ' αυτό το περιστατικό».

