Αποκάλυψη FT: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της μεταπολεμικής Ουκρανίας

Αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας με υποστήριξη του εναέριου χώρου και μυστική παροχή πληροφοριών αρκεί ο στρατός να είναι... ευρωπαϊκός • Οι Ευρωπαίοι φοβούνται: «Θα δώσουμε αλλά τα στρατεύματα να προστατεύονται από τις ΗΠΑ» • Όλο το σχέδιο για το μέλλον της Ουκρανίας.

Οι ΗΠΑ προτίθενται να προσφέρουν πληροφορίες και επίβλεψη στο πεδίο μάχης στο πλαίσιο ενός δυτικού σχεδίου ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, και να συμμετάσχουν σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αεράμυνας για τη χώρα, σύμφωνα με αποκάλυψη των Financial Times.

FT Exclusive: Senior US officials have told European counterparts that Washington is prepared to contribute 'strategic enablers' including intelligence, surveillance, command and control, and air defence assets. https://t.co/zpzxTRmoCL pic.twitter.com/sKaFoRtMkc — Financial Times (@FT) August 26, 2025

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε Ευρωπαίους ηγέτες την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν στον «συντονισμό» των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο — κάτι που ο Ζελένσκι έχει απαιτήσει, ώστε να προστατευτεί από πιθανή επίθεση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν από τότε δηλώσει στους Ευρωπαίους ομολόγους τους σε πολλαπλές συζητήσεις ότι η Ουάσιγκτον θα είναι έτοιμη να συνεισφέρει «στρατηγικούς παράγοντες», συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR), διοίκησης και ελέγχου και μέσων αεροπορικής άμυνας, προκειμένου να καταστεί δυνατή οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επέμβαση στο έδαφος, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Υπενθυμίζεται πως η «Συμμαχία των προθύμων», με ηγέτες το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχει δεσμευτεί να προστατεύσει την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί ιδιωτικά ότι οποιαδήποτε αποστολή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την υποστήριξη των ΗΠΑ, οι οποίες θα επιτρέψουν, θα εποπτεύσουν και θα προστατεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατεύματα.

Η Ουάσιγκτον ήδη προμηθεύει την Ουκρανία με πυραύλους αεράμυνας Patriot, αλλά η μεταπολεμική υποστήριξη θα περιλαμβάνει αεροσκάφη, υλικοτεχνική υποστήριξη και ραντάρ εδάφους των ΗΠΑ, τα οποία θα υποστηρίζουν και θα επιτρέπουν την επιβολή από την Ευρώπη ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και αεροπορικής ασπίδας για τη χώρα, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι ΗΠΑ δεσμεύουν την Ευρώπη

Η αμερικανική προσφορά εξαρτάται από τη δέσμευση των ευρωπαϊκών χωρών να αναπτύξουν δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία, τόνισαν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι η προσφορά μπορεί ακόμη να αποσυρθεί. Ωστόσο, αυτή η στάση δείχνει σημαντική αλλαγή από τη διοίκηση Τραμπ, η οποία νωρίτερα είχε αποκλείσει κάθε συμμετοχή των ΗΠΑ στην προστασία της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.

Ο Τραμπ προωθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά η Μόσχα και το Κίεβο παραμένουν πολύ μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως ο έλεγχος των εδαφών και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιμένει ότι οποιαδήποτε εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη Ρωσία, κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει.

Οι ΗΠΑ παραμένουν αντίθετες με την αποστολή δικών τους στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, όπως ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εμφανίζονται σκεπτικοί σχετικά με την παροχή μεταπολεμικών εγγυήσεων, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε νέα σύγκρουση.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι τα αναφερόμενα μέτρα είναι «σε προκαταρκτικό στάδιο».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συνεχίζουν τις συνομιλίες με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι για να σταματήσει ο πόλεμος.

Τι λέει η Δύση

Τα δυτικά κράτη έχουν περιγράψει ένα γενικό σχέδιο που περιλαμβάνει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ίσως περιπολούμενη από ουδέτερες ειρηνευτικές δυνάμεις τρίτων χωρών, για τις οποίες θα έχουν συμφωνήσει από κοινού η Ουκρανία και η Ρωσία.

Πίσω από αυτή τη ζώνη, θα είναι αναπτυγμένη μια πιο ισχυρή συνοριοφυλακή από ουκρανικά στρατεύματα εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα από το ΝΑΤΟ. Μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής θα αναπτυχθεί βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος, με αμερικανικά μέσα να την υποστηρίζουν.

Ωστόσο, παρά την ενδεχόμενη αμερικανική υποστήριξη, η κοινή γνώμη και οι πολιτικοί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στην ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής του προσωπικού του Ουκρανού Προέδρου, Αντρίι Γερμάκ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των FT, λέγοντας ότι κάθε χώρα στη συμμαχία θα συνεισφέρει διαφορετικά, δημιουργώντας έναν συνδυασμό στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε 4–5 ευρωπαϊκές ταξιαρχίες στο έδαφος, με τους «στρατηγικούς ενισχυτές» από τις ΗΠΑ να συμπληρώνουν το πλαίσιο.

Οι ΗΠΑ «μπορούν να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά που κάνει ολόκληρη την ασφάλεια να λειτουργεί», πρόσθεσε ο Γερμάκ.