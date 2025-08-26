Αθήνα, 27°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.6° 24.6°
2 BF
43%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.8° 21.6°
1 BF
71%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 25.0°
1 BF
66%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
1 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
40%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.8°
2 BF
71%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
56%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
2 BF
82%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.5°
4 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.9° 25.0°
3 BF
48%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.2° 25.2°
4 BF
53%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.7° 23.7°
0 BF
69%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
53%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
25°C
24.8° 24.8°
1 BF
78%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
4 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.5°
0 BF
38%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.4° 21.3°
0 BF
54%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
2 BF
77%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.4° 22.4°
1 BF
55%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 26 Αυγούστου, 2025
Φρανσουά Μπαϊρού
AP Photo

Πιέζει υπέρ του προϋπολογισμού λιτότητας ο Μπαϊρού: «Η κυβέρνησή μου ή το χάος»

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Η κίνηση του Γάλλου πρωθυπουργού έρχεται σε μια στιγμή που προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να στηρίξουν το ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού, προειδοποίησε τους πολίτες ότι η πτώση της κυβέρνησής του θα βυθίσει τη χώρα σε πολιτικό χάος και οικονομική καταστροφή. Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, τη Δευτέρα, για τη διεξαγωγή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, υποστήριξε πως οι Γάλλοι έχουν «13 ημέρες για να αποφασίσουν αν θα σταθούν με την πλευρά του χάους ή με την πλευρά της συνείδησης και της ευθύνης». «Δεν θα αποποιηθούμε των ευθυνών μας» σημείωσε μιλώντας σε εκδήλωση της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CFDT.

Η κίνηση του Μπαϊρού έρχεται σε μια στιγμή που προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να στηρίξουν το ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της χώρας. Επιλέγοντας να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πανεθνική απεργία και δύο εβδομάδες πριν από την επιστροφή της Βουλής, ποντάρει στο ότι θα υπάρξει τουλάχιστον συμφωνία γύρω από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η δεινή δημοσιονομική κατάσταση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Πιέζει υπέρ του προϋπολογισμού λιτότητας ο Μπαϊρού: «Η κυβέρνησή μου ή το χάος»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual