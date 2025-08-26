Πιέζει υπέρ του προϋπολογισμού λιτότητας ο Μπαϊρού: «Η κυβέρνησή μου ή το χάος»

Η κίνηση του Γάλλου πρωθυπουργού έρχεται σε μια στιγμή που προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να στηρίξουν το ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της χώρας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού, προειδοποίησε τους πολίτες ότι η πτώση της κυβέρνησής του θα βυθίσει τη χώρα σε πολιτικό χάος και οικονομική καταστροφή. Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, τη Δευτέρα, για τη διεξαγωγή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, υποστήριξε πως οι Γάλλοι έχουν «13 ημέρες για να αποφασίσουν αν θα σταθούν με την πλευρά του χάους ή με την πλευρά της συνείδησης και της ευθύνης». «Δεν θα αποποιηθούμε των ευθυνών μας» σημείωσε μιλώντας σε εκδήλωση της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CFDT.

