Πιέζει υπέρ του προϋπολογισμού λιτότητας ο Μπαϊρού: «Η κυβέρνησή μου ή το χάος»

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού, προειδοποίησε τους πολίτες ότι η πτώση της κυβέρνησής του θα βυθίσει τη χώρα σε πολιτικό χάος και οικονομική καταστροφή. Στις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση, τη Δευτέρα, για τη διεξαγωγή ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, υποστήριξε πως οι Γάλλοι έχουν «13 ημέρες για να αποφασίσουν αν θα σταθούν με την πλευρά του χάους ή με την πλευρά της συνείδησης και της ευθύνης». «Δεν θα αποποιηθούμε των ευθυνών μας» σημείωσε μιλώντας σε εκδήλωση της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CFDT.
Η κίνηση του Μπαϊρού έρχεται σε μια στιγμή που προσπαθεί να πείσει τους βουλευτές να στηρίξουν το ιδιαίτερα αντιδημοφιλές πρόγραμμα περικοπών ύψους 43,8 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα της χώρας. Επιλέγοντας να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πανεθνική απεργία και δύο εβδομάδες πριν από την επιστροφή της Βουλής, ποντάρει στο ότι θα υπάρξει τουλάχιστον συμφωνία γύρω από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η δεινή δημοσιονομική κατάσταση.
🔴 🗣 DIRECT - "Dans les 13 jours, les Français vont choisir, influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité", déclare François Bayrou, depuis Boissy-la-Rivière. pic.twitter.com/bkF96lE3Ud— franceinfo (@franceinfo) August 26, 2025
