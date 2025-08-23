Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone που κατευθυνόταν στη Μόσχα

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να έχει προαναγγείλει διμερή συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι εκατέρωθεν επιθέσεις και οι εχθροπραξίες καλά κρατούν.

Σήμερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram ανακοίνωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ότι ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia, πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας.

Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης ανέφεραν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.