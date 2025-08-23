Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone που κατευθυνόταν στη Μόσχα

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να έχει προαναγγείλει διμερή συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι εκατέρωθεν επιθέσεις και οι εχθροπραξίες καλά κρατούν.
Σήμερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram ανακοίνωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ότι ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος.
Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia, πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας.
Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης ανέφεραν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.
Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας