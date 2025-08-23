Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.5° 26.9°
1 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.2° 25.4°
4 BF
41%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
73%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
44%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
25°C
24.8° 24.8°
1 BF
59%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
2 BF
68%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
25°C
24.6° 24.6°
1 BF
65%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
28.3° 27.5°
3 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
32%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
1 BF
57%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
1 BF
69%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
69%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
41%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
59%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
3 BF
84%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
27°C
27.7° 26.8°
2 BF
47%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
26°C
26.0° 21.3°
1 BF
56%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.8° 25.8°
2 BF
46%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
20°C
19.6° 19.6°
1 BF
67%
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Ουκρανικό
Ρωσικό drone πάνω από το Κίεβο - φωτ. αρχείου | AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone που κατευθυνόταν στη Μόσχα

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn. gr

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να έχει προαναγγείλει διμερή συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο οι εκατέρωθεν επιθέσεις και οι εχθροπραξίες καλά κρατούν. 

Σήμερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram ανακοίνωσε ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατευθυνόταν προς τη Μόσχα και ότι ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia, πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας.

Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης ανέφεραν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.

