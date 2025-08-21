Εκδίδεται άμεσα στη Γερμανία για να δικαστεί.

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε Ουκρανό ύποπτο ως συντονιστή των επιθέσεων κατά των αγωγών Nord Stream, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας.

Ο συλληφθείς, που ονομάζεται Σέρχι Κ, θα προσαχθεί ενώπιον της γερμανικής δικαιοσύνης μετά την έκδοσή του στην Γερμανία.

Υπενθυμίζεται πως τόσο οι Times όσο και το Der Spiegel από την άνοιξη του 2023 φωτογράφιζαν ως υπέυθυνο για τη δολιφθορά στους αγωγούς φυσικού αερίου Ουκρανό υπήκοο, που δεν σχετίζεται ωστόσο με την κυβέρνηση του Ζελένσκι.