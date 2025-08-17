Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Τι είπαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως αρνήθηκε να συναντηθεί ταυτόχρονα με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα τους συναντήσει χωριστά.

Η τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον ολοκληρώθηκε, δήλωσε την Κυριακή το απόγευμα ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε στη διάρκεια της συζήτησης ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία. Οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν. Επίσης οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της προσεχούς συνάντησης του κ.Ζελένσκι με τον κ.Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στην οποία θα συμμετάσχουν και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Η συνεδρίαση του Δυτικού Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία ολοκληρώθηκε ενόψει των αυριανών συνομιλιών στην Ουάσινγκτον», έγραψε στο X ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Υπογράμμισα ότι για να έρθει ειρήνη, πρέπει να ασκηθεί πίεση στον επιτιθέμενο, όχι στο θύμα».

Τραμπ: Θα δω πρώτα τον Ζελένσκι μόνο του και μετά τους Ευρωπαίους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως αρνήθηκε να συναντηθεί ταυτόχρονα με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αποφάσισε να μιλήσει πρώτα κατ' ιδίαν με τον επικεφαλής του καθεστώτος του Κιέβου, όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild. Επικαλούμενη τις πηγές της, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν με με εκπροσώπους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ μετά από μια ιδιωτική συνομιλία. ο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα δείπνο εργασίας και μια μακρά συζήτηση σε διευρυμένη μορφή.

Οι επικεφαλής της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας θα δώσουν μεταξύ άλλων το «παρών» μαζί με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη συνάντηση. Τα ονόματα ανακοινώθηκαν το πρωί και η λίστα αναλυτικά έχει ως εξής:

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας (σερ) Κιρ Στάρμερ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζώρτζα Μελόνι

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριηχ Μερτς

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Σταμπ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε

Και συμμετοχή Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε την Κυριακή στην τηλεδιάσκεψη. Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας, Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη η Ελλάδα μένει σταθερή στις πάγιες θέσεις της για την ανάγκη άμεσης εκεχειρίας και τη σημασία των εγγυήσεων ασφαλείας και της αμερικανικής συμμετοχής σε αυτές. Σχετικά με ζητήματα κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, τονίστηκε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις.