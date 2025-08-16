Αθήνα, 30°C
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
Σερβία διαδηλώσεις
(AP Photo/Darko Vojinovic)

Βίαιες συγκρούσεις και άγρια καταστολή για τα «Τέμπη της Σερβίας»

ΕΥΡΩΠΗ
efsyn.gr
Η συμπλήρωση εννέα μηνών από τη σιδηροδρομική τραγωδία στο Νόβι Σαντ έβγαλε ξανά τους Σέρβους εξοργισμένους στον δρόμο.

Μεγάλες διαδηλώσεις, συγκρούσεις και σκληρή αστυνομική καταστολή. Αυτή είναι η εικόνα στο Βελιγράδι τις τελευταίες ημέρες όπου συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα μηνών από την σιδηροδρομική τραγωδία του Νόβι Σαντ.

Τα «Τέμπη της Σερβίας» έχουν φέρει έκρηξη οργής στην σερβική κοινωνία με τις διαδηλώσεις να έχουν μετατραπεί σε ένα μεγάλο κίνημα κατά της διαφθοράς στη χώρα.

Η απάντηση της κυβέρνησης Βούτσιτς ήταν, όπως αναμενόταν, η αστυνομική καταστολή, αλλά και η κινητοποίηση «αγανακτισμένων πολιτών», οι οποίοι συγκρούονται στους δρόμους με διαδηλωτές.

Χθες το βράδυ, για ακόμη μια νύχτα, στη σερβική πρωτεύουσα σημειώθηκαν βίαια επεισόδια, καθώς κουκουλοφόροι υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος επιτέθηκαν στους διαδηλωτές.

 

Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα, χημικά και πολύ ξύλο, ενώ προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις και προσαγωγές

Από την πλευρά του ο Σέρβος πρόεδρος τόνισε ότι το κράτος είναι πιο δυνατό από οποιαδήποτε διαμαρτυρία και έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια προς την αστυνομία.

Φυσικά, ο υπουργός Εσωτερικών, Ίβιτσα Ντάσιτς απέρριψε τις αιτιάσεις για χρήση βίας, αντιθέτως κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι επιτέθηκαν στην αστυνομία.

 

 

