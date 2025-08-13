«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από τη γενοκτονία»

Σε συνέντευξή της στον Guardian, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει πως η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης είναι σημαντική, η επικέντρωση όμως μόνο σε αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, όσο συνεχίζεται η γενοκτονία στη Γάζα.

Η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε και μία από τις πιο ηχηρές φωνές υπέρ της Παλαιστίνης από την έναρξη της γενοκτονίας, προειδοποιεί πως οι διεθνείς κινήσεις για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν πρέπει να αποπροσανατολίσουν τη διεθνή κοινότητα από το επείγον ζήτημα: την εθνοκάθαρση και τον λιμό στη Γάζα από το Ισραήλ.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή της στον Guardian, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τόνισε πως, αν και η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι σημαντική, η επικέντρωση μόνο σε αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, την ώρα που συνεχίζεται η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

«Φυσικά και είναι σημαντικό να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε. «Είναι παράλογο που δεν έχει γίνει ήδη. Όμως, η συζήτηση αυτή επί δεκαετίες δεν έχει φέρει κανένα απτό πολιτικό αποτέλεσμα – αντίθετα, έχει επιτρέψει την επέκταση των παράνομων ισραηλινών εποικισμών που έχουν πρακτικά ακυρώσει κάθε πιθανότητα για ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος», σημείωσε.

«Η γη έχει κυριολεκτικά καταβροχθιστεί από την προσάρτηση και τον εποικισμό», είπε ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσα πρακτική δράση.

Εμπάργκο όπλων και άρση εμπορικών σχέσεων

Η Αλμπανέζε σημείωσε μια σειρά από δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να τερματιστεί η γενοκτονία. Ανάμεσά τους:

Εμπάργκο σε όλες τις πωλήσεις όπλων προς το Ισραήλ,

Τερματισμό εμπορικών συμφωνιών με το ισραηλινό κράτος,

Λογοδοσία για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Ολοκληρωτική αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, όπως έχει ορίσει η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Το να επιλυθεί το Παλαιστινιακό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο είναι εφικτό και απαραίτητο: να σταματήσει η γενοκτονία σήμερα, να τελειώσει η μόνιμη κατοχή φέτος και να τερματιστεί το απαρτχάιντ», τόνισε.

Κριτική σε ΗΠΑ και ΟΗΕ

Υπενθυμίζεται πως οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει κυρώσεις εναντίον της, κατηγορώντας την για «ντροπιαστική προώθηση» των διεθνών διώξεων κατά Ισραηλινών αξιωματούχων. Η Αλμπανέζε απάντησε ότι οι κυρώσεις δεν δείχνουν δύναμη, αλλά ενοχή.

«Οι ΗΠΑ είναι μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις – διακηρύσσουν τις δημοκρατικές αξίες, αλλά τις υπονομεύουν. Η εξουσία, είτε ανήκει σε Δημοκρατικούς είτε σε Ρεπουμπλικάνους, λειτουργεί με λογική υπεροχής. Αυτό είναι προδοσία των ίδιων των αρχών τους», σημείωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες για ατολμία, σημειώνοντας ότι δεν υπερασπίστηκε σθεναρά τα δικαιώματα των αξιωματούχων του ΟΗΕ απέναντι στις ΗΠΑ.

«Το χάσμα μεγαλώνει – αλλά και η συνείδηση»

Η Αλμπανέζε δήλωσε πως οι μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης σε όλο τον κόσμο δείχνουν ένα ιστορικό ρήγμα ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους πολίτες.

«Εκατομμύρια στους δρόμους ζητούν το τέλος της γενοκτονίας και καταστέλλονται, την ώρα που καταζητούμενοι για εγκλήματα πολέμου από το ΔΠΔ κυκλοφορούν ελεύθερα σε ευρωπαϊκό και δυτικό έδαφος. Αυτό είναι το τέλος του κράτους δικαίου», είπε αναφερόμενη στον Νετανιάχου.

Κατηγόρησε επίσης παγκόσμιες εταιρείες ότι επωφελούνται οικονομικά από την κατοχή και τη γενοκτονία, ενώ κάλεσε τους πολίτες να δράσουν με καταναλωτικές επιλογές.

«Η εξουσία δεν ανήκει μόνο στις κυβερνήσεις και στους πρωθυπουργούς. Ανήκει και σε εμάς – μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από το πορτοφόλι μας».

«Όλος ο κόσμος πλέον γνωρίζει τι υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι τα τελευταία 77 χρόνια», δήλωσε. «Δεν έγραψαν ιστορία μέσω της βίας – αλλά μέσω της επιμονής, των αρχών και της πίστης στο διεθνές δίκαιο, ακόμη κι αν αυτό δεν στάθηκε ποτέ πραγματικά στο πλευρό τους», κατέληξε.