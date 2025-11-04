Τραμπ σε παράκρουση: Όποιος Εβραίος ψηφίσει Μαμντάνι είναι ηλίθιος

Η αποστομωτική απάντηση Μαμντάνι • Οι κάλπες για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης έχουν ανοίξει και μέχρι αύριο το πρωί (ώρα Ελλάδος) αναμένεται να έχουμε μια πρώτη εικόνα για το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης • Ο Μαμντάνι θεωρείται αδιαμφισβήτητο φαβορί, αλλά έχει δεχτεί ανελέητες επιθέσεις πανταχόθεν.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανάδειξη νέου δημάρχου στην πόλη της Νέας Υόρκης, καθώς οι κάλπες έχουν ανοίξει, ενώ Ζόραν Μαμντάνι αποτελεί το φαβορί των εκλογών, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Η υποψηφιότητά του έχει προκαλέσει εγκεφαλικά στους Ρεπουμπλικάνους αλλά και στους Δημοκρατικούς, καθώς θεωρείται αρκετά «κόκκινος» για τα δεδομένα των ΗΠΑ, ενώ αυτοαποκαλείται δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Εκτός αυτού είναι και μουσουλμάνος μετανάστης, κάτι που για τον ρατσιστή Τραμπ αποτελεί «κόκκινο πανί».

Με φόντο το προφίλ του Μαμντάνι, ο Τραμπ έχει προσπαθήσει με κάθε μέσο να δυσφημίσει το φαβορί των εκλογών αλλά και να εκτοξεύσει απειλές περί διακοπής χρηματοδότησης του πολυπληθέστερου δήμου των ΗΠΑ.

Το τελευταίο επεισόδιο της παράκρουσης Τραμπ ήταν να καλέσει τους Εβραίους της Νέας Υόρκης να μην ψηφίσουν υπέρ του Ζοχράν Μαμντάνι.

«Όποιος Εβραίος ψηφίσει τον Ζοχράν Μαμντάνι (…) είναι ηλίθιος!!!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κρίνοντας ότι το μεγάλο φαβορί αυτών των δημοτικών εκλογών «μισεί τους Εβραίους».

Βέβαια ο Μαμντάνι πέρα από ένθερμος υποστηρικτής του αγώνα των Παλαιστινίων είναι και μεγάλος πολέμιος του αντισημιτισμού.

Σε βιντεάκι που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται νεαροί Εβραίοι που υποστηρίζουν τον Μαμντάνι να ζητάνε από τον υποψήφιο δήμαρχο το σχόλιό του για την ανάρτησή Τραμπ.

Ο Μαμντάνι ήταν αποστομωτικός: «Ανυπομονώ να γίνω δήμαρχος για κάθε Εβραίο ψηφοφόρο, είτε με ψηφίσουν είτε όχι, γιατί στο τέλος της ημέρας είναι πολίτες της Νέας Υόρκης. Αξίζουν όχι μόνο προστασία, αλλά και την αγάπη μας και βέβαια αξίζουν κάτι περισσότερο από έναν πρόεδρο που ψάχνει να βρει και να ορίσει τι σημαίνει να είσαι ένας "καλός Εβραίος άνθρωπος" σε αυτή την πόλη και σε αυτό το κράτος. Ήρθε η ώρα για εμάς να ακούσουμε στην πραγματικότητα τους ίδιους του Εβραίους πολίτες της Νέας Υόρκης, και αυτός ο δήμαρχος επιθυμώ να γίνω».

«Η ώρα μας είναι τώρα»

Ο Ζόραν Μαντάνι περπάτησε πάνω στη Γέφυρα του Μπρούκλιν προς το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης νωρίς το πρωί της Δευτέρας κρατώντας ένα πανό που έμοιαζε σαν απάντηση στον Τραμπ που έχει ταχθεί εναντίον του, αλλά και στα τμήματα του Δημοκρατικού Κόμματος που έχουν διστάσει να τον στηρίξουν. «Η ώρα μας είναι τώρα», έγραφε το πανό.

Ο Μαντάνι αντιμετωπίζει τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος υποψήφιος μετά την ήττα του στις Δημοκρατικές προκριματικές εκλογές από τον Μαμντάνι, καθώς και τον Ρεπουμπλικανό Κέρτις Σλίγουα στη δημαρχιακή αναμέτρηση.

«Όταν ανατέλλει ο ήλιος, όλα αλλάζουν. Οι σκιές σηκώνονται πάνω από τον ποταμό, το φως αντανακλάται στα παράθυρα των γραφείων, και αρχίζεις να νιώθεις τη ζεστασιά μιας νέας μέρας. Έτσι ένιωσα όταν νικήσαμε τον Άντριου Κουόμο», είπε ο Μαντάνι το πρωί της Δευτέρας, αναφερόμενος στη νίκη του στις προκριματικές εκλογές. «Και έτσι θα νιώσουμε ξανά αύριο όταν κλείσουν οι κάλπες στις 9 μ.μ. (Ανατολική Ώρα ΗΠΑ).»

Αν και η Νέα Υόρκη είναι συντριπτικά Δημοκρατική, το αποτέλεσμα μπορεί να προσφέρει μια εικόνα για το τι επιθυμούν οι ψηφοφόροι του κόμματος από τους ηγέτες τους, καθώς πλησιάζουν αρκετές κρίσιμες αναμετρήσεις για τη Βουλή και τη Γερουσία και η προεδρική κούρσα του 2028 αρχίζει να διαμορφώνεται, σχολιάζει το CNN.

Ο 34χρονος μουσουλμάνος μετανάστης και δημοκρατικός σοσιαλιστής Μαντάνι έχει αντιμετωπίσει αντίσταση και επιφυλάξεις μέσα στο ίδιο του το κόμμα, ακόμη και από ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου, λόγω των απόψεών του για το Ισραήλ. Ωστόσο, η αδιάκοπη εστίασή του στο κόστος ζωής και τα viral βίντεό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έχουν εκτοξεύσει με όρους δημοσιότητας, καθιστώντας τον μια μοναδική φιγούρα σε ένα κόμμα που αναζητά απεγνωσμένα νέους τρόπους να αντιμετωπίσει τον Τραμπ.

Ο Μαντάνι δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Κουόμο είναι «μαριονέτα του Τραμπ σε αυτή την αναμέτρηση», αφού ο Τραμπ την Κυριακή τον αποκάλεσε κομμουνιστή και απείλησε να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ κάλεσε με τον πιο έντονο τρόπο έως τώρα τους Νεοϋορκέζους να ψηφίσουν τον Κουόμο, γράφοντας στο Truth Social ότι οι ψηφοφόροι «στην πραγματικότητα δεν έχουν άλλη επιλογή».

Η κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη στην απέναντι πλευρά του ποταμού, στο Νιου Τζέρσεϊ, μία άλλη στη Βιρτζίνια και μια σημαντική ψηφοφορία για την ανακατανομή εκλογικών περιφερειών στην Καλιφόρνια θα λειτουργήσουν επίσης ως βαρόμετρο για το πώς αισθάνονται οι ψηφοφόροι τον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρίας του Τραμπ, και θα δώσουν ενδείξεις για τις ενδιάμεσες εκλογές που απέχουν μόλις έναν χρόνο.

Στη Βιρτζίνια, το συνεχιζόμενο κυβερνητικό «λουκέτο» και οι προσπάθειες του Τραμπ να ανασχηματίσει τη διοίκηση έχουν επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο την Τρίτη. Στο Νιου Τζέρσεϊ, το κατά πόσο οι Λατίνοι ψηφοφόροι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον Τραμπ, όπως το 2024, και η δύναμη των ανησυχιών για την ακρίβεια λόγω φόρων και κόστους ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σκληρής αναμέτρησης.

Και στην Καλιφόρνια, η διαδικασία επαναχάραξης των εκλογικών περιφερειών ενόψει της μάχης για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο.

Μια ειδική εκλογή στο Τέξας και μια ψηφοφορία για τη διατήρηση δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσυλβάνια ολοκληρώνουν μια σημαντική σειρά εκλογών «εκτός κύκλου».

Δημαρχιακές εκλογές Νέας Υόρκης

Η αναμέτρηση για τη δημαρχία αποτελεί καθοριστική στιγμή για το Δημοκρατικό Κόμμα που αναζητά διέξοδο από την πολιτική του κρίση. Οι Δημοκρατικοί μπορούν επίσης να αντλήσουν διδάγματα από το πώς έπαιξαν οι θέσεις για το Ισραήλ στην αναμέτρηση, καθώς και από την προσέγγιση του Μαντάνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένων εμφανίσεών του στο Fox News.

Ορισμένοι κορυφαίοι Δημοκρατικοί, κυρίως οι δύο ηγέτες του κόμματος στην Ουάσιγκτον, ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις, και οι δύο από τη Νέα Υόρκη, ήταν επιφυλακτικοί στο να αγκαλιάσουν τον Μαντάνι. Ο Τζέφρις τον υποστήριξε μόλις στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ ο Σούμερ δεν έχει δηλώσει ποιον υποστηρίζει.

Πριν αναχωρήσει για προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ το Σάββατο, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τηλεφώνησε στον Μαντάνι. Δεν τον έχει επισήμως υποστηρίξει, οι συνεργάτες του λένε ότι ακολουθεί πολιτική αποχής από δημαρχιακές εκλογές, και αυτό δεν άλλαξε στη συνομιλία. Ωστόσο, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το περιεχόμενο, ο Ομπάμα χαρακτήρισε την εκστρατεία του Μαντάνι «εντυπωσιακή» και του προσφέρθηκε να λειτουργήσει ως «σύμβουλος» στο μέλλον.

Οι Ρεπουμπλικανοί, στο μεταξύ, συσπειρώνονται γύρω από τον Κουόμο, θεωρώντας τον τη μοναδική ελπίδα να αποτραπεί η εκλογή του Μαντάνι, παρά την παρουσία του Σλίγουα στην αναμέτρηση. Ο Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή «60 Minutes» την Κυριακή ότι «αν η επιλογή είναι ανάμεσα σε έναν κακό Δημοκρατικό και έναν κομμουνιστή, θα διαλέγω πάντα τον κακό Δημοκρατικό, για να είμαι ειλικρινής».

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Ίλον Μασκ, που υπηρέτησε για λίγο στην κυβέρνηση Τραμπ, κάλεσε τους Νεοϋορκέζους μέσω του X τη Δευτέρα να ψηφίσουν τον Κουόμο. «Να θυμάστε ότι μια ψήφος για τον Κέρτις είναι στην πραγματικότητα μια ψήφος για τον Μουμντούμι ή όπως τέλος πάντων τον λένε», έγραψε ο Μασκ.